باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کاکاوند، مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، با اشاره به وضعیت مصرف منابع آبی استان گفت: در مجموع یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی لرستان مصرف شده است که حدود ۶۰ درصد آن از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود.
وی با بیان اینکه لرستان در بخش زیرساختهای آبی با عقبماندگیهایی مواجه است، افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هدف این است که طی یک برنامه سهساله سهم برداشت از منابع آب سطحی به ۵۵ درصد افزایش یافته و سهم برداشت از منابع زیرزمینی به ۴۵ درصد کاهش پیدا کند.
افت نگرانکننده آبهای زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به وضعیت منابع زیرزمینی استان، هشدار داد که افت تراز آبهای زیرزمینی در برخی شهرهای لرستان نگرانکننده است. به گفته او، اجرای طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای تأمین آب میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر سفرههای زیرزمینی داشته باشد.
کاکاوند همچنین از وجود طرحهای نیمهتمام متعدد در حوزه زیرساختهای آب استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۶ ایستگاه پمپاژ در لرستان وجود دارد که بر اساس برنامه، دو ایستگاه نیله و اسماعیلآباد در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
۶.۱ همت برای زیرساختهای آب لرستان
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین منابع مالی طرحهای آبی استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶.۱ همت اعتبار برای طرحهای زیرساختی آب لرستان مصوب شده است.
کاکاوند درباره سدهای مهم استان نیز گفت: پیگیری برای تکمیل سد معشوره و سد مخملکوه از سوی شرکت آب و نیرو در حال انجام است و با تکمیل سدهای نیمهتمام، امکان برقراری توازن میان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی فراهم خواهد شد.
سد آبسرده بروجرد؛ پروژهای که دوباره جان گرفت
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به آخرین وضعیت سد آبسرده بروجرد گفت: این پروژه پس از سالها توقف، طی چند ماه اخیر شتاب گرفته و اکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گفته کاکاوند، این سد علاوه بر تأمین آب شرب بروجرد و روستاهای مسیر، امکان آبرسانی به ۳۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پاییندست را فراهم خواهد کرد و بخشی از نیاز آبی صنایع بروجرد نیز از طریق آن تأمین میشود.
سد عالیمحمود؛ هدفگذاری برای آبیاری تا اوایل ۱۴۰۷
کاکاوند همچنین درباره سد عالیمحمود الیگودرز گفت: این پروژه اکنون ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشبینی میشود تا اوایل سال ۱۴۰۷ به مرحله آبیاری برسد.
او از برنامه احیای ۱۷۰۰ هکتار از اراضی الیگودرز طی دو ماه آینده خبر داد و افزود: مشکل حقآبه کانال قمرود نیز در حال پیگیری است و میزان تخصیص آب در این بخش بیش از سه برابر افزایش یافته است.
۳۶ سد در مرحله مطالعه؛ فقط ۱۲ پروژه اولویتدار
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با اشاره به برنامههای مطالعاتی استان گفت: در حال حاضر ۳۶ سد در مرحله مطالعات قرار دارند که از این تعداد، ۱۲ سد در ردیف طرحهای اولویتدار قرار گرفتهاند.
وی در تشریح نیاز مالی پروژههای آبی استان نیز گفت: برای تکمیل ۶ سد در حال اجرا حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است. همچنین برای تکمیل ایستگاههای پمپاژ حدود ۱.۵ همت و برای تکمیل شبکههای آبی نیز ۳.۵ همت اعتبار مورد نیاز است
مسیر لرستان برای عبور از بحران منابع زیرزمینی
اظهارات مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان در حالی مطرح میشود که سهم بالای منابع زیرزمینی در تأمین آب استان و افت تراز سفرهها در برخی مناطق، ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام آبی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، کاهش سهم برداشت از آبهای زیرزمینی از ۶۰ درصد فعلی به ۴۵ درصد و افزایش سهم منابع سطحی به ۵۵ درصد، یکی از اهداف اصلی مدیریت منابع آب لرستان در سه سال آینده است؛ هدفی که تحقق آن به تکمیل سدها، ایستگاههای پمپاژ و شبکههای انتقال و توزیع آب و همچنین تأمین اعتبارات مورد نیاز وابسته خواهد بود.