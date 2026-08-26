رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که شیوه نامه مشخصی برای بازرسی از سایت‌های هدف حمله نظامی تدوین نشود، نمی‌تواند به دنبال بازرسی از این مراکز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید از مراکز آسیب دیده هسته‌ای با اشاره به اینکه مراکز هسته‌ای ایران پیش از حملات، تحت نظارت آژانس و ثبت‌شده بوده‌اند گفت: تا وقتی آژانس انرژی اتمی به وظایف خود عمل نمی‌کند و پروتکل جدیدی برای بازرسی از این مراکز تنظیم نشده امکان بازرسی آژانس از تأسیسات هسته ای کشورمان، وجود ندارد.

وی افزود: طبق قانون مجلس، درباره مراکزی که هدف حمله نظامی قرار گرفته‌اند، ابتدا باید وضعیت امنیتی سایت‌ها مشخص شود و آژانس نیز باید برای نحوه بازرسی از این مراکز، پروتکل مشخصی داشته باشد.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: سایت هسته‌ای ، انرژی اتمی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۹ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
هنوزشما به آژانس وجاسوسانش اعتمادمیکنیدشماخیلی معرکه هستید
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۱ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
این چه حرفیه؟ مگه میخواید دوباره جاسوس-بازرسان آژانس رو راه بدید؟ دلتون دوباره بمباران دقیق و خرابکاری میخواد؟
۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
بازرسی ممنوع
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
واقعا خسته نباشید!!
چی بگم بهتر که نگم
۰
۱۵
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