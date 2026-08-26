باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر گفت: آتشسوزی مراتع کلهسرای بزرگ و نشکیجان در ارتفاعات کلاردشت و ضلع جنوبی مازیچال که از حوالی ساعت ۱۵ امروز آغاز شده بود، پس از چهار ساعت تلاش نیروهای منابع طبیعی، جوامع محلی و دستگاههای امدادی بهطور کامل مهار شد.
وی افزود: پس از وقوع این حادثه بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با بسیج امکانات و تجهیزات به منطقه اعزام شدند و عملیات اطفای آتش را آغاز کردند.
مهرداد خزایی پول چهارشنبه شب در گفتوگو با ایرنا افزود: نیروهای عملیاتی پس از حدود چهار ساعت تلاش مستمر و با همکاری نیروهای مردمی، مرتعداران، دامداران و کوهنوردان منطقه موفق شدند آتش را بهطور کامل مهار کنند و از گسترش آن به عرصههای مجاور جلوگیری شود.
این مقام مسئول با قدردانی از مشارکت جوامع محلی اظهار کرد: همکاری مردم منطقه در کنار نیروهای منابع طبیعی نقش مؤثری در سرعتبخشی به عملیات اطفای حریق داشت.
آتشسوزی بخشی از جنگل کلاردشت مهار و خاموش شدوی ادامه داد: از ابتدای وقوع حریق، هماهنگیهای لازم با مدیریت بحران مازندران و دستگاههای مرتبط انجام شد و معاون استاندار، فرماندار و دادستان شهرستان کلاردشت نیز در روند پیگیری و هماهنگی عملیات همکاری داشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران–نوشهر خاطرنشان کرد: اگرچه آتش بهطور کامل مهار شده است، اما نیروهای یگان حفاظت همچنان در منطقه حضور دارند و عملیات خنکسازی و پایش عرصه برای جلوگیری از هرگونه شعلهوری مجدد ادامه دارد.