باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد انوشیروانی در حاشیه آیین کلنگ‌زنی ساختمان جدید فدراسیون وزنه‌برداری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با ساخت این پروژه شاهد رشد چندین برابری، استعدادپروری و نسل‌سازی در رشته وزنه‌برداری خواهیم بود.



وی افزود: با اختصاص زمین مناسب از سوی وزیر ورزش و جوانان و همکاری مجموعه شهرداری تهران پروژه مذکور ساخته خواهد شد و انشاءالله جزء پروژه‌های فاخر ورزش کشور خواهد بود و حضور شهردار تهران نشان می‌دهد پروژه مذکور به سرعت ساخته خواهد شد.



رییس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به اینکه پس از جنگ اخیر برخی اولویت‌ها تغییر کرد و مسائل مرتبط با معیشت مردم در اولویت قرار گرفت درباره تحویل ورزشگاه آزادی با توجه حضور وی در جلسه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عنوان کرد: در این جلسه‌ قرار پیمانکار قرار شد آبان ماه پروژه را تحویل دهد و اقدامات اولیه برای تحویل و افتتاح ورزشگاه آزادی، دی ماه اعلام شد.



انوشیروانی درباره حضور تیم‌ملی وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا، اعلام کرد: رکوردگیری اصلی یکماه قبل از مسابقات انجام می‌شود و امروز وضعیت ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، مشخص خواهد شد. تیم ملی بزرگسالان وزنه‌برداری ظرفیت بالایی دارد و شکستن غیررسمی رکورد دنیا امروز توسط علی عالیپور نشان دهنده این مسئله است.



وی افزود: در دوره قبل بازی‌های آسیایی فقط یک نقره گرفتیم و حتما باید در مسیر گرفتن طلا حرکت کنیم و عدم نتیجه گیری دوره قبل در گلوی من گیر کرده است.



رییس فدراسیون وزنه‌برداری در رابطه با حضور باشگاه‌های مطرح نظیر استقلال و پرسپولیس در لیگ وزنه‌برداری، بیان کرد: حضور این تیم‌ها موجب شکوفایی رشته وزنه‌برداری خواهد شد و ۱۵ تا ۲۰ تیم در لیگ‌ وزنه‌برداری حضور خواهند داشت.

منبع: ایسنا