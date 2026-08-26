رئیس فدراسیون وزنه برداری با اشاره به اینکه عدم کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی هانگژو در گلوی ما گیر کرده است، گفت: در بازی‌های آسیایی ناگویا به دنبال کسب مدال طلا هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد انوشیروانی در حاشیه آیین کلنگ‌زنی ساختمان جدید فدراسیون وزنه‌برداری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با ساخت این پروژه شاهد رشد چندین برابری، استعدادپروری و نسل‌سازی در رشته وزنه‌برداری خواهیم بود.

وی افزود: با اختصاص زمین مناسب از سوی وزیر ورزش و جوانان و همکاری مجموعه شهرداری تهران پروژه مذکور ساخته خواهد شد و انشاءالله جزء پروژه‌های فاخر ورزش کشور خواهد بود و حضور شهردار تهران نشان می‌دهد پروژه مذکور به سرعت ساخته خواهد شد.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به اینکه پس از جنگ اخیر برخی اولویت‌ها تغییر کرد و مسائل مرتبط با معیشت مردم در اولویت قرار گرفت درباره تحویل ورزشگاه آزادی با توجه حضور وی در جلسه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، عنوان کرد: در این جلسه‌ قرار پیمانکار قرار شد آبان ماه پروژه را تحویل دهد و اقدامات اولیه برای تحویل و افتتاح ورزشگاه آزادی، دی ماه اعلام شد.

انوشیروانی درباره حضور تیم‌ملی وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا، اعلام کرد: رکوردگیری اصلی یکماه قبل از مسابقات انجام می‌شود و امروز وضعیت ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا، مشخص خواهد شد. تیم ملی بزرگسالان وزنه‌برداری ظرفیت بالایی دارد و شکستن غیررسمی رکورد دنیا امروز توسط علی عالیپور نشان دهنده این مسئله است.

وی افزود: در دوره قبل بازی‌های آسیایی فقط یک نقره گرفتیم و حتما باید در مسیر گرفتن طلا حرکت کنیم و عدم نتیجه گیری دوره قبل در گلوی من گیر کرده است.

رییس فدراسیون وزنه‌برداری در رابطه با حضور باشگاه‌های مطرح نظیر استقلال و پرسپولیس در لیگ وزنه‌برداری، بیان کرد: حضور این تیم‌ها موجب شکوفایی رشته وزنه‌برداری خواهد شد و ۱۵ تا ۲۰ تیم در لیگ‌ وزنه‌برداری حضور خواهند داشت.

منبع: ایسنا

برچسب ها: ورزشگاه آزادی ، مسابقات ورزشی
خبرهای مرتبط
ثابت قدم: بازسازی ورزشگاه آزادی پاییز تمام می شود + فیلم
۴ بابلسری در اولین مرحله اردوی آمادگی تيم‌ملی قایقرانی دراگون بوت
۴۸۰ دانش‌آموز در شیراز به مصاف هم می‌روند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جدال استقلال با یاران رامین رضاییان قبل از دربی
فراز امامعلی در سبد خرید پرسپولیس نیست
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس در مورد عقب‌نشینی مالک سرخپوشان
درخشان: پرسپولیس برای بردن ملوان باید هوشیارانه بازی کند
رجبی: فوتبال ایران در دست نااهلان و دلالان است
آخرین اخبار
تکذیبیه باشگاه پرسپولیس در مورد عقب‌نشینی مالک سرخپوشان
فراز امامعلی در سبد خرید پرسپولیس نیست
درخشان: پرسپولیس برای بردن ملوان باید هوشیارانه بازی کند
رجبی: فوتبال ایران در دست نااهلان و دلالان است
جدال استقلال با یاران رامین رضاییان قبل از دربی
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد
زمان بازگشت مدافع مجارستانی پرسپولیس به تمرینات مشخص شد
قلب یاسر آسانی آبی شد؛ پاسخ ستاره آلبانیایی به هواداران در میان طوفان حواشی
رونمایی از پدیده ۱۶ ساله وزنه‌برداری دختران
۱۴ نشان رنگارنگ ایران در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام هارویان
بصره، میزبان دیدارهای خانگی استقلال در لیگ نخبگان آسیا
رقبای ایران در انتخابی جام ملت‌های نوجوانان مشخص شدند
افشای رقم انتقال دائمی یعقوب براجعه به نساجی
بازگشت پادشاهان به تخت چوگان؛ قهرمانی درخشان قصرفیروزه در جام زنبق
خط و نشان معاون وزیر ورزش برای طلای کاراته بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا