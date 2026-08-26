نظرسنجی‌های جدید از افزایش دو قطبی سیاسی در فرانسه و احتمال رقابت رهبر چپ افراطی با رهبر راست افراطی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خبر می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که حدود یک سال به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده است، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد «ژان‌لوک ملانشون» رهبر چپ افراطی فرانسه به‌عنوان رقیب احتمالی «مارین لوپن» نامزد راست افراطی مطرح شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش دو قطبی سیاسی در فرانسه همزمان با پایان دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون است.

این دو قطبی‌شدن در شرایطی رخ می‌دهد که مکرون پس از دو دوره ریاست‌جمهوری دیگر امکان نامزدی ندارد و جریان میانه‌ای که او در سال ۲۰۱۷ ایجاد کرد، در آستانه انتخابات ۲۰۲۷ با خطر از دست دادن بخش مهمی از پایگاه خود مواجه است؛ در همین حال، چپ افراطی و راست افراطی در حال تقویت موقعیت خود هستند.

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» پیش از این سه بار در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شرکت کرده و در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ به دور دوم راه یافته، اما هر دو بار شکست خورده است. او در انتخابات ۲۰۲۷ بار دیگر یکی از اصلی‌ترین شانس‌های پیروزی محسوب می‌شود.

 لوپن در سال ۲۰۲۵ به اتهام سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا محکوم و از نامزدی در انتخابات منع شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر این ممنوعیت را برداشت و امکان حضور او در انتخابات ۲۰۲۷ را فراهم کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: انتخابات فرانسه ، امانوئل مکرون ، رای گیری
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
یکی تو فرانسه پیدا نمیشه این زن ذلیل خار و بکشه پائین.
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