باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اوسیوند، هنرمند شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون، در سریال تاریخی «حماسه زاگرس» به ایفای نقش می‌پردازد و در این مجموعه، نقش «محمودآقا» را بر عهده دارد.

در کنار علیرضا اوسیوند، رحیم نوروزی، مریم مؤمن و تعدادی دیگر از بازیگران شناخته‌شده نیز در این سریال تاریخی ایفای نقش می‌کنند.

سریال «حماسه زاگرس» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان تولید می‌شود و روایتگر زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری است.

داستان «حماسه زاگرس» از سال ۱۳۰۱ آغاز می‌شود؛ زمانی که انگلستان برای تأمین منافع خود، با دامن زدن به اختلافات داخلی و طراحی توطئه‌هایی در منطقه بختیاری، زمینه‌ساز وقوع جنگ شلیل می‌شود.