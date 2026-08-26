سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی روز پنجشنبه وارد تهران می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر روز چهارشنبه تأیید کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه به تهران سفر خواهد کرد.

او با مقامات ایرانی دیدار خواهد کرد تا در مورد "کاهش تنش" و "ایجاد شرایط برای گفت‌و‌گو" گفت‌و‌گو کند.

او تأکید کرد که این سفر به عنوان راهی برای تأکید بر این است که دیپلماسی "بهترین" مسیر برای "حل اختلافات" و ارتقای ثبات منطقه‌ای است. وی افزود: "این گفت‌و‌گو‌ها همچنین به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و لزوم بازگشت آن به وضعیت موجود قبل از ۲۸ فوریه خواهد پرداخت. "

منبع: الجزیره