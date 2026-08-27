باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حسینزاده در شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: در دولت معتقدیم گلستان در چند موضوع میتواند الگو باشد و یک نمونه موردی برای بسیاری از استانهایی باشد که در آنها فرهنگها و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
وی افزود: نوع رواداری، همزیستی و زندگی دوستانه مردم گلستان در کنار حفاظت از مرزهای کشور طی سالهای گذشته، از ویژگیهای ارزشمند این استان است و مردم گلستان نشان دادهاند که حتی اگر گلهمند یا دارای مطالبه باشند، این مسائل را به فضای تقابل تبدیل نمیکنند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی گلستان تصریح کرد: این استان سرزمین بزرگان و چهرههای اثرگذار فرهنگی و تمدنی است؛ از جرجانی، داماد و میرفندرسکی و مختومقلی فراغی گرفته تا چهرههای معاصر و نسل جدید که هر کدام نمادی از ظرفیتهای فرهنگی، علمی، ورزشی و اجتماعی این منطقه هستند.
حسینزاده همچنین از حضور و بازگشت نیروهای توانمند گلستان به استان استقبال کرد و گفت: حضور افرادی که تجربه ملی دارند و برای خدمت به استان خود بازمیگردند، یک فرصت ارزشمند است و امیدواریم زمینه برای جذب و استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد و باتجربه گلستان فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه محرومیت برای دولت صرفاً یک عدد و شاخص آماری نیست، اظهار کرد: محرومیتزدایی نباید در اعداد و ارقام روی کاغذ خلاصه شود؛ چراکه هر دقیقه تأخیر و هر بروکراسی غیرضروری در این حوزه میتواند به معنای محروم شدن یک کودک، یک خانواده یا یک منطقه از فرصتهای طبیعی زندگی باشد.
معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: تشریح وضع موجود ضروری است، اما ارائه راهکار از گزارش وضعیت مهمتر است. اگر یک برنامه نتوانسته ما را از یک تله محرومیت خارج کند، باید طرحی جدید ارائه دهیم و نمیتوان با فرمولها و روشهای قدیمی، مسائل جدید را حل کرد.
حسینزاده با بیان اینکه استانها نباید صرفاً به بودجههای دولتی چشم داشته باشند، گفت: اگر نگاه ما صرفاً به ردیفهای بودجه دولت باشد، هرگز نمیتوانیم از تله محرومیت خارج شویم. ابتدا باید ظرفیتهای هر استان را شناسایی و آنها را به حداکثر برسانیم، خلق ثروت کنیم و از ظرفیتهای موجود برای توسعه استفاده کنیم.
وی افزود: گلستان آنقدر ظرفیت و ثروت دارد که وجب به وجب آن میتواند در رهایی استان از بسیاری از مشکلات نقش داشته باشد. البته این به معنای آن نیست که دولت میخواهد مسئولیت خود را کنار بگذارد یا از تخصیص اعتبارات به استان شانه خالی کند؛ دولت خود را موظف به حمایت از استانها و مردم میداند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: شرایط اقتصادی امروز مناسب نیست و ما باید با مردم صادق و شفاف باشیم. مردم باید شرایط کشور را بدانند و برای عبور از مشکلات، همراهی و همدلی شکل بگیرد.
حسینزاده با اشاره به مطالبات گندمکاران اظهار کرد: در جلسه اخیر دولت، رئیسجمهور بر پرداخت هرچه سریعتر مطالبات گندمکاران تأکید کردند و دولت به هیچ وجه از این مسئولیت شانه خالی نمیکند.
وی افزود: کشاورزانی که رنج و زحمت خود را در زمین گذاشتهاند و با تولید گندم امنیت غذایی کشور را تأمین کردهاند، طلبکار دولت هستند و ما خود را بدهکار مردم میدانیم. پرداخت مطالبات گندمکاران در روزهای آتی و طبق دستور رئیسجمهور پیگیری و انجام خواهد شد.
معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی گلستان گفت: اگر در استان ظرفیت تولید پنبه وجود دارد و زنجیره آن نیز در گذشته فعال بوده است، نباید صرفاً از نبود ارزش افزوده در کشاورزی انتقاد کنیم؛ بلکه باید برای احیای این زنجیره برنامه داشته باشیم.
وی تأکید کرد: معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور آمادگی دارد احیای زنجیره پنبه در گلستان را در قالب مصوبات سفر دنبال کند و در صورت ارائه طرح از سوی استان، برای راهاندازی این زنجیره از مرحله تولید تا فرآوری و ایجاد ارزش افزوده همکاری خواهیم کرد.
حسینزاده خاطرنشان کرد: امسال در حوزه سرمایهگذاری، زیرساختهای اقتصادی و تسهیلات، ظرفیت مناسبی در اختیار داریم و آمادگی داریم با تمام توان از طرحهای اقتصادی استان گلستان حمایت کنیم.
وی با اشاره به مسئولیت خود در معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: این معاونت دو مأموریت اصلی دارد؛ نخست سرمایهگذاری و ورود به سختترین مسائل هر استان و دوم تمرکز ویژه بر توسعه روستایی و مناطق کمبرخوردار.
معاون رئیسجمهور، تنش آبی را یکی از مسائل مهم گلستان دانست و افزود: در حوزه نوسازی و بازسازی تانکرهای آبرسانی استان آمادگی همکاری داریم تا در کوتاهمدت بخشی از مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای حوزه آبخیزداری، قنوات و منابع طبیعی گفت: برای استان گلستان ظرفیت اعتباری قابل توجهی در این حوزهها دیده شده و پیشنهاد ما این است که استاندار به همراه معاونان اقتصادی و عمرانی و نمایندگان استان در جلسهای مشترک با معاونت توسعه روستایی حضور پیدا کنند تا درباره نحوه تخصیص اعتبارات و اولویتبندی پروژهها بر اساس ظرفیتهای واقعی استان تصمیمگیری کنیم.
حسینزاده همچنین از برنامه دولت برای احیای واحدهای تولیدی راکد خبر داد و گفت: در سطح کشور فرآیند احیای واحدهای راکد را آغاز کردهایم و با پنج بانک کشور تفاهمنامههایی در این زمینه منعقد شده است.
وی خطاب به مسئولان استان گلستان افزود: فهرست واحدهای راکد استان را به همراه ظرفیت، مشکلات و میزان اعتبار مورد نیاز تهیه کنید و در جلسه مشترک با معاونت توسعه روستایی ارائه دهید تا بخشی از این واحدها را تأمین اعتبار کنیم و به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید علاوه بر افزایش بهرهوری، میتواند به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک کند.
حسینزاده با اشاره به بازدید از طرح تجمیع شش روستا در استان گلستان گفت: یکی از اهداف دولت، تثبیت جمعیت روستایی و در مرحله بعد ایجاد زمینه برای مهاجرت معکوس است.
وی افزود: برای پروژه تجمیع شش روستا و ساماندهی حدود ۸۰۰ خانوار، آمادگی داریم در حوزه ایجاد اشتغال پایدار همکاری کنیم. این اشتغال باید واقعی و متناسب با ظرفیتهای منطقه باشد و صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نشود.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: تسهیلات اشتغال و منابع بانکی باید هدفمند باشد و با مختصات هر روستا، شهرستان و استان تناسب داشته باشد. در استانی که با مشکل کمآبی مواجه است، نمیتوان صنایع آببر مستقر کرد و نسخه یکسانی برای همه استانها پیچید.
حسینزاده با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی گلستان گفت: اگر در شاخصهایی مانند اشتغال روستایی، اشتغال زنان و مردان روستایی و اشتغال ناقص با مشکلاتی مواجه هستیم، باید برای آنها برنامه مشخص و متناسب با شرایط استان داشته باشیم.
وی پیشنهاد کرد: با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، صاحبنظران استان و کارشناسان معاونت توسعه روستایی، سند شکوفایی اقتصاد روستایی و مناطق کمبرخوردار گلستان تدوین شود.
معاون رئیسجمهور افزود: هزینه تهیه این سند را معاونت تقبل میکند تا با مشارکت کارشناسان استان و معاونت، به یک سند واحد و عملیاتی برای ارتقای شاخصهای اقتصادی و اشتغال روستایی گلستان برسیم.
حسینزاده با اشاره به پروژههای زیرساختی استان گفت: در حوزه راههای روستایی، آب شرب، آبخیزداری و فضای آموزشی، برنامهریزیهایی انجام شده و باید این پروژهها با جدیت دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به پروژههای آموزشی استان گفت: برخی پروژههای آموزشی که سالها روی زمین مانده بودند، در دولت فعلی و با همکاری استانداری، دستگاههای اجرایی و نمایندگان به نتیجه رسیده و به بهرهبرداری رسیدهاند که این اقدامات قابل تقدیر است.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: در پروژه تجمیع شش روستا نیز باید همزمان با اجرای طرح، دسترسی مردم به خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی فراهم شود و ساخت مدرسه و سایر زیرساختهای ضروری از محل تفاهمنامههای موجود آغاز شود.
مسئولان باید مسائل کشور را برای مردم تبیین کنند
حسینزاده در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران و مسئولان اظهار کرد: امروز مسئولان دولتی و مدیران باید شرایط کشور، مسائل اقتصادی، موضوعات مرتبط با مذاکرات و تصمیمات ملی را برای مردم تبیین کنند.
وی افزود: مردم محرم مسئولان هستند و نباید از بیان مسائل و واقعیتهای کشور برای آنها کوتاهی کنیم. باید با مردم صادق، شفاف و همراه باشیم و اجازه ندهیم فاصلهای میان مردم و مسئولان ایجاد شود.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر حمایت از دولت و رئیسجمهور گفت: رئیسجمهور در شرایط سخت کشور در کنار مردم ایستاده و دولت نیز میدان را ترک نکرده است. ما برای ایران، برای وطن و برای مردم ایستادهایم و در این مسیر ادامه خواهیم داد.
حسینزاده همچنین با اشاره به ضرورت همدلی در سطح مسئولان کشور اظهار کرد: در شرایطی که تصمیمات مهم و ملی در سطح کلان کشور اتخاذ میشود، نباید در سطوح پایینتر به اختلاف و تقابل دامن بزنیم؛ چراکه نتیجه اختلاف، آسیب دیدن نظام، کشور و مردم ایران است.
وی در پایان تأکید کرد: کشور دورههای سختی را پشت سر گذاشته است، اما ملت ایران با وجود همه مشکلات پای کشور ایستادهاند و وظیفه مسئولان نیز این است که با خدمات صادقانه، شفاف و مسئولانه در کنار مردم بایستند.