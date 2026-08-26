رسانه‌های لبنانی از ادامه بمباران و تخریب مناطق جنوب لبنان خبر می‌دهند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نظامیان صهیونیست همچنان با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و مواد منفجره، خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌ها را در بنی حیّان، یکی از شهرک‌های جنوب لبنان، تخریب می‌کنند.

همزمان، جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در مرجعیون و همچنین اطراف شهر صور در جنوب را بمباران کرده‌اند. این حملات در ادامه حملات هوایی و گلوله‌باران مناطق جنوب رودخانه لیتانی در لبنان انجام شده و به وقوع آتش‌سوزی‌هایی منجر شده است که مقامات لبنانی برای مهار آنها با مشکل مواجه هستند.

شورای ملی تحقیقات علمی لبنان اعلام کرده است که از آغاز حملات علیه لبنان در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶۰ کیلومتر مربع از اراضی جنوب لبنان، که نیمی از آن زمین‌های کشاورزی بوده، در آتش سوخته است.

رئیس شورای ملی تحقیقات علمی لبنان می‌گوید در سال جاری حدود ۷۵۰۰ هکتار از اراضی جنوب لبنان در آتش سوخته که حدود ۳۵۰ هکتار آن پس از امضای چارچوب توافق میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی بوده است. 

دولت لبنان این اقدامات را «سیاست زمین سوخته» و «نسل‌کشی زیست‌محیطی» توصیف می‌کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله اسرائیل ، جنوب لبنان ، تخریب منازل
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