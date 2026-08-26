باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق دادههای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه، موجودی گازوئیل ایالات متحده به پایینترین حد خود در این زمان از سال رسید و نگرانیهایی را در مورد محدود شدن عرضه پیش از فصلهای پاییزی کشاورزی و گرمایش زمستانی ایجاد کرد.
ذخایر نفت کوره گازوئیل، دستهای که در درجه اول شامل گازوئیل و نفت گرمایشی است، در هفته منتهی به ۲۱ آگوست، ۲.۲ میلیون بشکه یا ۲.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه رسید. این سطح حدود ۱۴ درصد کمتر از میانگین فصلی پنج ساله و ۹.۵ درصد کمتر از ۱۱۴.۲ میلیون بشکه در هفته مشابه سال گذشته است.
دادههای تاریخی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که به آگوست ۱۹۸۲ برمیگردد، نشان میدهد که موجودیها هرگز در این برهه از سال به این حد نرسیده بودند.
با این حال، این رقم، پایینترین سطح مطلق تاریخ نیست. ذخایر فرآوردههای تقطیری در اواخر ماه مه به ۱۰۰.۸ میلیون بشکه کاهش یافت و سپس در ژوئن و ژوئیه به طور خلاصه بهبود یافت.
آخرین کاهش در حالی رخ داد که پالایشگاههای ایالات متحده با ۹۷.۴ درصد ظرفیت خود فعالیت میکردند. تولید فرآوردههای تقطیری هفته گذشته به طور متوسط حدود ۵.۱ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به دوره قبل کاهش یافته بود.
در همین حال، صادرات فرآوردههای تقطیری ایالات متحده از ۱.۶ میلیون بشکه در روز در هفته قبل به ۱.۷۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. واردات از ۱۰۹۰۰۰ بشکه در روز به ۱۷۶۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.
تقاضای فرآوردههای تقطیری، که بر اساس محصول عرضه شده اندازهگیری میشود، در آخرین دوره چهار هفتهای به طور متوسط ۳.۸ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
تقاضا برای گازوئیل و نفت گرمایشی معمولاً در طول پاییز افزایش مییابد، زیرا کشاورزان مصرف سوخت برای برداشت محصول را افزایش میدهند و هوای سردتر، تقاضای گرمایشی را بالا میبرد.
کاهش عرضه، قیمتها را در حال حاضر افزایش داده است. میانگین قیمت خردهفروشی گازوئیل در بزرگراههای ایالات متحده، از هفته قبل ۱۹.۸ سنت افزایش یافت و تا ۲۴ آگوست به ۵.۶۵۲ دلار در هر گالن رسید. این قیمت ۱.۹۴۴ دلار بالاتر از یک سال قبل بود و به رکورد سال ۲۰۲۲ نزدیک شد.
قیمت لحظهای گازوئیل با گوگرد بسیار کم در بندر نیویورک نیز در ۲۱ آگوست به ۴.۴۷۳ دلار در هر گالن افزایش یافت که نسبت به ۴.۳۳۲ دلار در هفته قبل و ۲.۳۶۱ دلار در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
منبع: آناتولی