طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا موجودی گازوئیل ایالات متحده به پایین‌ترین حد خود در این زمان از سال رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق داده‌های منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه، موجودی گازوئیل ایالات متحده به پایین‌ترین حد خود در این زمان از سال رسید و نگرانی‌هایی را در مورد محدود شدن عرضه پیش از فصل‌های پاییزی کشاورزی و گرمایش زمستانی ایجاد کرد.

ذخایر نفت کوره گازوئیل، دسته‌ای که در درجه اول شامل گازوئیل و نفت گرمایشی است، در هفته منتهی به ۲۱ آگوست، ۲.۲ میلیون بشکه یا ۲.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه رسید. این سطح حدود ۱۴ درصد کمتر از میانگین فصلی پنج ساله و ۹.۵ درصد کمتر از ۱۱۴.۲ میلیون بشکه در هفته مشابه سال گذشته است.

داده‌های تاریخی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که به آگوست ۱۹۸۲ برمی‌گردد، نشان می‌دهد که موجودی‌ها هرگز در این برهه از سال به این حد نرسیده بودند.

با این حال، این رقم، پایین‌ترین سطح مطلق تاریخ نیست. ذخایر فرآورده‌های تقطیری در اواخر ماه مه به ۱۰۰.۸ میلیون بشکه کاهش یافت و سپس در ژوئن و ژوئیه به طور خلاصه بهبود یافت.

آخرین کاهش در حالی رخ داد که پالایشگاه‌های ایالات متحده با ۹۷.۴ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند. تولید فرآورده‌های تقطیری هفته گذشته به طور متوسط ​​حدود ۵.۱ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به دوره قبل کاهش یافته بود.

در همین حال، صادرات فرآورده‌های تقطیری ایالات متحده از ۱.۶ میلیون بشکه در روز در هفته قبل به ۱.۷۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. واردات از ۱۰۹۰۰۰ بشکه در روز به ۱۷۶۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

تقاضای فرآورده‌های تقطیری، که بر اساس محصول عرضه شده اندازه‌گیری می‌شود، در آخرین دوره چهار هفته‌ای به طور متوسط ​​۳.۸ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

تقاضا برای گازوئیل و نفت گرمایشی معمولاً در طول پاییز افزایش می‌یابد، زیرا کشاورزان مصرف سوخت برای برداشت محصول را افزایش می‌دهند و هوای سردتر، تقاضای گرمایشی را بالا می‌برد.

کاهش عرضه، قیمت‌ها را در حال حاضر افزایش داده است. میانگین قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در بزرگراه‌های ایالات متحده، از هفته قبل ۱۹.۸ سنت افزایش یافت و تا ۲۴ آگوست به ۵.۶۵۲ دلار در هر گالن رسید. این قیمت ۱.۹۴۴ دلار بالاتر از یک سال قبل بود و به رکورد سال ۲۰۲۲ نزدیک شد.

قیمت لحظه‌ای گازوئیل با گوگرد بسیار کم در بندر نیویورک نیز در ۲۱ آگوست به ۴.۴۷۳ دلار در هر گالن افزایش یافت که نسبت به ۴.۳۳۲ دلار در هفته قبل و ۲.۳۶۱ دلار در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گازوئیل ، قیمت نفت
خبرهای مرتبط
پکن محدودیت‌های صادراتی را کاهش داد؛ صادرات سوخت به بالاترین سطح پس از جنگ رسید
ترامپ مجوز تردد کشتی‌های خارجی در آب‌های آمریکا را ۹۰ روز دیگر تمدید کرد
افزایش قیمت گازوئیل، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله اسرائیل به حومه دمشق
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
آخرین اخبار
کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست
فرمانده سنتکام: ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ ادعای اسکورت ۱۵۰۰ کشتی در هرمز
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است
ابراز نگرانی سازمان ملل از اظهارات صهیونیست‌ها درباره حضور نظامی نامحدود در سوریه
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
مرگ دو کارمند فرودگاه فرانکفورت بر اثر ابتلا به مالاریا
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد