باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرضیه هاشمی، مجری و مستندساز شبکه پرستیوی در حاشیه افتتاح نمایشگاه «روایت تحول»، ارزیابیای از عملکرد رسانه ملی در این پنج سال ارائه داد و گفت: من فکر میکنم تلاش زیادی در این پنج سال شده است و برخی برنامهها از لحاظ کیفی بهتر شده است؛ به نحوی که این برنامهها روی فرهنگ مردم اثر گذاشته است.
هاشمی ادامه داد: در حوزه خبر نیز هم شاهد تنوعبخشی در برنامهها و هم ارائه محتوای مناسب هستیم. در کل، فکر میکنم ما هم در معاونت برون مرزی و هم در سایر معاونتها موثر بودهایم. من فکر میکنم در این پنج سال با وجود مواجهه با این همه بحران، بهترین عملکرد را داشتهایم.