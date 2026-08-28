مجری شبکه پرس‌تی‌وی گفت: در حوزه خبر شاهد تنوع‌بخشی در برنامه‌ها و ارائه محتوای مناسب هستیم. فکر می‌کنم ما در معاونت برون مرزی و سایر معاونت‌ها موثر بوده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرضیه هاشمی، مجری و مستندساز شبکه پرس‌تی‌وی در حاشیه افتتاح نمایشگاه «روایت تحول»، ارزیابی‌ای از عملکرد رسانه ملی در این پنج سال ارائه داد و گفت: من فکر می‌کنم تلاش زیادی در این پنج سال شده است و برخی برنامه‌ها از لحاظ کیفی بهتر شده است؛ به نحوی که این برنامه‌ها روی فرهنگ مردم اثر گذاشته است.

هاشمی ادامه داد: در حوزه خبر نیز هم شاهد تنوع‌بخشی در برنامه‌ها و هم ارائه محتوای مناسب هستیم. در کل، فکر می‌کنم ما هم در معاونت برون مرزی و هم در سایر معاونت‌ها موثر بوده‌ایم. من فکر می‌کنم در این پنج سال با وجود مواجهه با این همه بحران، بهترین عملکرد را داشته‌ایم.

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برچسب ها: سند تحول ، معاونت برون مرزی ، مرضیه هاشمی
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