باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مرضیه هاشمی، مجری و مستندساز شبکه پرس‌تی‌وی در واکنش به پیام سال گذشته رهبر شهید انقلاب به نشست «افق تحول رسانه ملی» مبنی بر جدی گرفتن نقش رسانه و تبلیغ در پیکار‌های کنونی جهان گفت: رسانه نقش بسیار مهمی پیدا کرده است. این نبرد رسانه‌ای تازه آغاز نشده و هرچند از حدود ۱۰ سال گذشته شاهد نبرد رسانه‌ای بوده‌ایم، اما در این چند سال بخصوص بعد از جنگ تحمیلی دوم و سوم، حجم دروغ‌های رسانه‌ای برای کنترل اذهان عمومیِ مردم ایران افزایش یافته است.

هاشمی از تمرکز رسانه‌های خارجی بخصوص فارسی‌زبان بر روی مردم ایران گفت و توضیح داد: تمرکز تمام این رسانه‌ها بر روی افکار عمومی است و هر روز روی ذهن مردم کار می‌کنند؛ بخصوص شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور. یعنی آنها هر دقیقه روی ایران کار می‌کنند و بیشتر روایتشان دروغ است. ما نیز باید چند برابر کار کنیم. اگرچه بودجه ما مانند آنها نیست، ولی اهداف و آرمانی داریم، که می‌خواهیم آن را به دنیا نشان دهیم.

مجری شبکه پرس‌تی‌وی از محبوبیت جمهوری اسلامی ایران بین جوامع بین‌المللی بعد از جنگ تحمیلی سوم گفت و خاطرنشان کرد: آنها بیشتر متوجه شدند که درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بخاطر چیست و از ماهیت رژیم صهیونیستی باخبر شدند. ما باید همینطور روایتگری خود را ادامه دهیم. مطمئن هستم که دنیا در حال بیدار شدن است و متوجه می‌شوند حق با جمهوری اسلامی ایران است.