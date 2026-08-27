سخنگوی سازمان اوقاف از وقف جدید پول در حوزه کمک به جبهه مقاومت و تجهیزات دفاعی خبر داد و گفت: این پویش معطوف به تجهیزات دفاعی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگی - اجتماعی و سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه از وقف جدید پول در حوزه کمک به جبهه مقاومت و تجهیزات دفاعی خبر داد و گفت: ما بعد از اینکه مجوز وقف پول را از رهبر شهید انقلاب گرفتیم، ۲۰ موضوع را به صورت آزمایشی در یکی از سکوهای بانکهای کشور اعلام کردیم و در یکی دو برنامه بعضی موضوعات را بیشتر اطلاعرسانی کردیم، تا نحوه استقبال مردم را بسنجیم. الحمدالله وقف پول مورد استقبال مردم واقع شد.
حجتالاسلام عادل ادامه داد: یکی از موضوعاتی که از بیشترین استقبال مردم برخوردار بود، وقف پول برای جبهه مقاومت بود. باتوجه به شرایط جنگی کشور و اهمیت تقویت جبهه مقاومت بخصوص تقویت حس تعاون بین مردم برای این موضوع، پویشی را طراحی کردیم. انشاءالله بعد از جمعبندی با نیروهای دفاعی کشور در هفته وقف این پویش اطلاعرسانی خواهد شد. این پویش برای تقویت جبهه مقاومت و صنایع دفاعی کشور خواهد بود.
سخنگوی سازمان اوقاف در واکنش به اخبار رسیده مبنی بر اختصاص دریافتی اندک به مدافعان امنیت در مقایسه با افرادی که در روزهای سختِ جنگ در مرخصی بودهاند، ولی پاداش ۱۰۰ میلیونی دریافت کردهاند، گفت: بنده از این موضوع بیخبر هستم، ولی الحمدالله نیروهای مسلح نشان دادهاند که شبانهروز هوشیار و پای کارند، تمام هستی خود را ایثار کردهاند و بسیاری از آنها شهید شدهاند. حتماً باید مجموعه مسئول به وضعیت معیشتی آنها رسیدگی کند. ما نیز در حد توان خود در این زمینه کاری انجام خواهیم داد. البته این پویش معطوف به تجهیزات دفاعی خواهد بود، تا ابزار مقابله با دشمن را بیشتر از گذشته تقویت کنیم.