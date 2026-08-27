عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید افزایش مبلغ کالابرگ باید صورت بگیرد و مبنای افزایش به میزان افزایش تورم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش مبلغ کالابرگ به چه میزان خواهد بود و چه زمانی اعلام خواهد شد؟، گفت: هفته قبل در صحن علنی، جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور برگزار شد و در آنجا همه به این فهم رسیدند که اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند و این امر قطعی است، اما اینکه به چه میزان باید افزایش پیدا کند، صورت مسئله کاملا مشخص است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس اظهار کرد: ما باید محاسبه کنیم مثلاً ببینیم قبل از شروع جنگ، عدد تورم به چه میزان بوده و الان تورم به چه عددی رسیده است. تفاوت این دو عدد میزان افزایش کالابرگ می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید یک بحثی را آقای میدری وزیر تعاون مطرح کرد و آن این بود که اگر این مبلغ به صورت نقدی پرداخت شود، ممکن است ایجاد تورم کند و این تورم باز هم مردم را اذیت کند که البته من گفتم این مسئله مانع افزایش نیست.

لاهوتی تاکید کرد: از روش‌های دیگری برای افزایش مبلغ کالابرگ می‌توان استفاده کرد؛ به این صورت که کالاهای مصرفی مردم به میزان همان افزایش در اختیار مردم قرار داده شود و پرداخت به صورت نقدی نباشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به نظر بنده عدد افزایش آن عددی نیست که بخواهد تورم قابل ملاحظه‌ای که آقای میدری می‌گفت، شود. در مجموع، هفته قبل به این جمع‌بندی رسیدند که افزایش مبلغ کالابرگ باید صورت بگیرد و به میزانی باشد که این فاصله بین زمان جنگ و قبل از جنگ باشد، یعنی مبنای افزایش به میزان افزایش تورم می‌شود.

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برچسب ها: کالابرگ ، وزیر کار ، افزایش تورم
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مقصودی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
به‌جای واریز پول برای کالابرگ بهتر است به مردم کالا بدهند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
صرف افزایش قیمت نمی‌تواند به کاهش مصرف منجر شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
پرداخت کالابرگ به همه دهک‌ها درست نیست
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
کالا برگ ،یارانه نیست ،برای همه اقشار جامعه ، بدون تبعیض و بی عدالتی ،، داوطلبانه چرا ، اما ، لطفا مثل همیشه از طرف جیب ذی نفعان تصمیم نگیریم
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