رئیس پلیس راه راهور فراجا، از ممنوعیت تردد در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۸ صبح امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۸:۰۰ صبح امروز تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) این دو محور ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در ادامه، به منظور تخلیه بار ترافیکی، جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر (جنوب به شمال) یکطرفه خواهند شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی و روان شدن مسیر ادامه خواهد داشت.
سردار کرمیاسد گفت: هماکنون ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه و همچنین در آزادراه تهران–شمال در محدودههای تونل شماره ۱۲ تا تونل شماره ۱۳، تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین است.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدودههای مشا، لاسم و سهراهی چلاو سنگین گزارش شده است.
سردار کرمیاسد خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد مداخلات جوی هستند.
وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه کرج–قزوین حدفاصل مهرویلا تا کمالشهر، آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه–تهران حدفاصل نسیمشهر تا رضیآباد و محور شهریار–تهران در برخی مقاطع خبر داد.