شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان خوی در قرار‌های شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت به میدان مقاومت آمدند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند.مردمانی که به عشق این مرز و بوم به خیابان ها آمدند تا بار دیگر نشان دهند ملت غیور ایران همیشه سربلند است و تا پای جان برای حفظ این مرز و بوم ایستاده ایم.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در قرار‌های شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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