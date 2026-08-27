باشگاه خبرنگاران جوان - مردم انقلابی و همیشه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت به میدان مقاومت آمدند و خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی شدند.مردمانی که به عشق این مرز و بوم به خیابان ها آمدند تا بار دیگر نشان دهند ملت غیور ایران همیشه سربلند است و تا پای جان برای حفظ این مرز و بوم ایستاده ایم.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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