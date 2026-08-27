باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۵ با این هدف مصوب شد که کمکی به اقشار ضعیف جامعه بشود و توانمندسازی مددجویان در دستور کار قرار بگیرد. در ششمین ماه سال هستیم و هنوز بانک مرکزی تعیین سهمیه‌های ملی و استانی را انجام نداده و تأمین اعتبار بانک‌های عامل صورت نگرفته است.

بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته است و تصور می‌کند، پرداخت نکردن تسهیلات می‌تواند جلوی تورم را بگیرد. در حالی که تسهیلات حمایتی خاصیت ضدتورمی دارند. به ویژه وام اشتغال که در حوزه‌های موثر اقتصادی به کار می‌افتد و صرف خرید تجهیزات می‌شود، اثر تورم‌زایی ندارد.

بر اساس قانون بودجه بانک مرکزی وظیفه دارد اقدامات لازم را برای پرداخت وام اشتغال انجام دهد. تا وقتی تعیین سهمیه‌های ملی و استانی برای پرداخت وام اشتغال انجام نشود، عملاً نمی‌توان بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال مسئول دانست.

نظرات حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس را در خصوص ضرورت تعیین سهمیه ملی و استانی وام اشتغال، تأمین مالی بانک‌ها و پرداخت سریع وام اشتغال جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

اخلاقی در خصوص عملکرد نامناسب بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات حمایتی و به ویژه پرداخت نشدن وام اشتغال امسال تصریح کرد: معمولاً بانک مرکزی و به طور کلی شبکه بانکی کشور همکاری لازم را در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی ندارند و همه ساله شاهد صف‌های طولانی برای دریافت این تسهیلات هستیم.

او ادامه داد: معمولاً در نیمه دوم هر سال پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار می‌گیرد. به این ترتیب، بر اثر تورم از ارزش تسهیلات کاسته می‌شود و مردم به موقع به مبالغ دسترسی پیدا نمی‌کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در شرایط حساسی هستیم و بر اثر جنگ تحمیلی معیشت مردم به شدت آسیب دیده است. بر همین اساس، دولت باید سیاست‌ها را نحوی پیش ببرد که در نهایت حمایت از مردم در دستور کار جدی باشد.

اخلاقی گفت: لازم است فشار بیشتری بر بانک مرکزی بانک‌ها بیاید تا به پرداخت تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال مبادرت کنند. این امر در گروی تأمین مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است.

او ادامه داد: تا وقتی که بانک مرکزی سهمیه‌های ملی و استانی را مشخص نکند و تأمین اعتبار لازم را برای بانک‌های عامل به منظور پرداخت وام اشتغال انجام ندهد، نمی‌توان بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار گذاشت.

این نماینده مجلس عنوان کرد: هر چقدر تسهیلات سریع‌تر در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، مزیت بیشتری دارد. زیرا وقتی مبالغ دیرهنگام به دست مردم می‌رسد، عملاً ارزش خودشان را از دست می‌دهند.