فرماندار سربیشه از پیشرفت بیش از ۴۰ درصدی قطعات ۱۳ و ۱۴ راه آهن شرق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - میرزاجانی فرماندار سربیشه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های شهرستان گفت: پارسال ۹ کیلومتر از باند دوم محور سربیشه - نهبندان با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

او افزود: عملیات اجرایی هفت کیلومتر ابتدایی محور سربیشه به سمت نهبندان نیز در حال اتمام است و هفت کیلومتر انتهایی این مسیر نیز آماده آسفالت است که در صورت فراهم بودن شرایط، این بخش‌ها تا دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

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میرزاجانی راه‌آهن را یکی از مطالبات دیرینه مردم خراسان جنوبی و از محور‌های مهم توسعه شرق کشور دانست و اظهار کرد: حمل‌ونقل ریلی به دلیل ایمنی و هزینه پایین‌تر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه دارد.

فرماندار سربیشه بیان کرد: قطعات ۱۳ و ۱۴ راه‌آهن در شهرستان سربیشه به‌طور میانگین بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و قطعه ۱۴ پیشرفت بیشتری داشته و عملیات اجرایی آن با سرعت مناسبی در حال انجام است.

او با اشاره به مشکلات تأمین اعتبار پروژه راه‌آهن گفت: با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان استان، در آخرین وضعیت حدود ۳.۷ همت اعتبار به طرح تزریق شده و عملیات اجرایی در حال انجام است و امیدواریم با تسهیل روند تأمین اعتبار و نظارت مستمر، پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.