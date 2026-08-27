باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که یک «پرتابه ناشناس» به یک کشتی در تنگه هرمز اصابت کرده است.

در اطلاعیهٔ این آژانس آمده است: «مقامات محلی گزارش داده‌اند که یک نفتکش مورد اصابت یک پرتابهٔ ناشناس قرار گرفته که منجر به آتش‌سوزی در کشتی شده است، اما شعله‌های آتش متعاقباً خاموش گردیده است.»

همچنین در این بیانیه افزوده شده: «تمامی خدمه در سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ گونه خسارت زیست‌محیطی گزارش نشده است.» آژانس دریایی انگلیس در حال بررسی ابعاد این حادثه است و از تمامی کشتی‌های عبوری خواسته است که با احتیاط کامل تردد کرده و هرگونه تحرک مشکوک را بلافاصله گزارش دهند.

این گزارش، اندکی پس از انتشار خبر‌هایی مبنی بر اصابت پرتابه به یک نفتکش کویتی در منطقهٔ هرمز، منتشر شده است.

منبع: الجزیره