مأموران انتظامی شهرستان نهبندان 2 سارق را دستگیر کرده و در شهرستان فردوس نیز 23 هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: در پی وقوع سرقت منزل در شهرستان نهبندان، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران تجسس کلانتری ۱۱ امام علی (ع) شهرستان نهبندان با بررسی‌های میدانی و با اشراف اطلاعاتی، ۲ سارق را شناسایی کرده و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهمان در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ دشتستانی بیان کرد: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به یک فقره سرقت از منزل مسکونی اعتراف کردند که در بازرسی از مخفیگاه متهمان وسایل و اموال سرقتی کشف شد و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

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همچنین سرهنگ مریمی فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران گشت کلانتری ۱۵ اسلامیه شهرستان فردوس در راستای مبارزه جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق کالا، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی شهرستان، به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از خودرو، تعداد ۲۳ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ مریمی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، عنوان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.