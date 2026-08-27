باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری چهارشنبه شب در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح برنامه‌های حمایتی وزارتخانه متبوع خود برای کهگیلویه و بویراحمد، از اختصاص خط اعتباری به ۲۰۰ واحد تولیدی وابسته به سیمان، واگذاری اختیار مولدسازی اراضی تأمین اجتماعی به استاندار برای توسعه خدمات درمانی، و واگذاری بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری استان به بخش خصوصی خبر داد.

وی با اشاره به تجربه مشابه در استان فارس اظهار کرد: برای ساخت بیمارستان جایگزین یکی از بیمارستان‌های فرسوده تأمین اجتماعی در شیراز، منابع نقدی کافی وجود نداشت؛ ازاین‌رو، زمین‌های متعلق به سازمان در اختیار این طرح قرار گرفت و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با شهرداری و انتخاب پیمانکار، مقرر شد از محل فروش و مولدسازی زمین‌ها، بیمارستان جدید ساخته شود.

میدری خطاب به مسئولان استان افزود: این الگو در کهگیلویه و بویراحمد نیز قابلیت اجرا دارد طرح مولدسازی زمین‌های تأمین اجتماعی را ارائه کنید تا در هیئت‌مدیره و هیئت‌امنای سازمان بررسی شود. این املاک متعلق به عموم بیمه‌شدگان است و باید در چارچوب مقررات و برای توسعه درمان کارگران و بازنشستگان هزینه شود.

میدری ادامه داد: برخی طرح‌های درمانی در استان در دست اجراست و تکمیل خواهد شد؛ اما درباره زمین باارزشی که در این نشست مطرح شد، استانداری باید پیشنهاد مشخص خود را ارائه دهد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود.

نقش بانک‌های زیرمجموعه وزارت کار در تأمین مالی طرح‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در استان گفت: بانک توسعه تعاون در تأمین مالی کارخانه قیری که قرار است افتتاح شود، نقش داشته و طرح‌هایی در حوزه پرورش شتر و پرورش ماهیان سردابی نیز با حمایت بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک رفاه و بانک توسعه تعاون دنبال شده است.

وی افزود: ماهیت فعالیت این بانک‌ها، کمک به توسعه مناطق است و تلاش می‌شود از ظرفیت آن‌ها برای تأمین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد استفاده شود.

شستا کارخانه‌ساز نیست

میدری در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده درباره سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در استان، بر ضرورت داشتن نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد.

وی گفت: شستا در هیچ نقطه‌ای از کشور به‌طور مستقیم کارخانه پتروشیمی نساخته است این مجموعه عمدتاً بهره‌بردار واحدهایی است که دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت ساخته‌اند یا دولت در قالب رد دیون به مجموعه‌های وابسته به وزارت کار واگذار کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پتروشیمی جم را شستا نساخته و این مجموعه از سوی وزارت نفت در اختیار آن قرار گرفته است. کارخانه سیمان یاسوج و برخی دیگر از واحدهای زیرمجموعه نیز به همین شکل واگذار شده‌اند. حتی مجموعه‌هایی مانند پگاه، آسمان و رجا در ابتدا متعلق به وزارتخانه‌های دیگری بوده‌اند و سپس به مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند.

میدری تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانش طراحی، اجرا و نصب پروژه‌هایی مانند پتروشیمی را در اختیار ندارد و این تخصص در مجموعه‌هایی مانند هلدینگ خلیج فارس متمرکز است؛ بنابراین، نمی‌توان از شستا انتظار داشت در هر استان مستقیماً یک کارخانه بزرگ صنعتی احداث کند.

وی بااین‌حال تأکید کرد: وزارتخانه در چارچوب توان، اختیارات و منابع خود برای کمک به توسعه کهگیلویه و بویراحمد آماده همکاری است.

حمایت از زنجیره ارزش گیاهان دارویی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد در زمینه گیاهان دارویی گفت: کهگیلویه و بویراحمد از واحدهای مناسبی در زمینه گیاهان دارویی برخوردار است و بانک رفاه و بانک توسعه تعاون می‌توانند در تأمین مالی طرح‌های این بخش مشارکت کنند.

میدری با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در بسیاری از موارد از دیگر فعالیت‌های کشاورزی سودآورتر است، گفت: حمایت از این بخش باید زنجیره‌ای باشد؛ یعنی محصول از مرحله کشت به واحد فرآوری منتقل شود و پس از بسته‌بندی، با ارزش افزوده بالاتر به بازار برسد.

وی تأکید کرد: هدف این است که مردم استان در کنار فعالیت‌های اقتصادی خود، از ظرفیت‌های طبیعی منطقه استفاده کنند و منافع بیشتری از تولید، فرآوری و فروش گیاهان دارویی به دست آورند.

پرداخت خط اعتباری به ۲۰۰ واحد تولیدی

میدری از طراحی یک برنامه اعتباری ویژه برای بنگاه‌های تولیدی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۴۰۰ بنگاه در استان فعالیت دارند که ماده اولیه یا کالای واسطه‌ای نزدیک به ۲۰۰ واحد از آن‌ها سیمان است.

وی افزود: این واحدها در زمینه‌هایی مانند تولید بتن آماده، بلوک، کاشی و دیگر محصولات وابسته به سیمان فعالیت می‌کنند. برای این بنگاه‌ها خط اعتباری در نظر گرفته شده است تا بتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را به‌صورت مستقیم از بورس کالا خریداری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: خرید مستقیم از بورس کالا، دسترسی واحدهای تولیدی به سیمان را تسهیل می‌کند، ثبات بیشتری به تأمین مواد اولیه می‌دهد و می‌تواند هزینه خرید را کاهش دهد.

میدری گفت: از هفته آینده، با مسئولیت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوره‌ای آموزشی برگزار می‌شود تا صاحبان این واحدها کد بورسی دریافت کنند و امکان خرید مستقیم برای آنان فراهم شود. سازوکار این خط اعتباری به‌گونه‌ای طراحی شده است که بنگاه‌ها با شرایط آسان‌تری به منابع دسترسی پیدا کنند و برخی موانع بانکی، از جمله چک برگشتی، الزاماً مانع استفاده از این ظرفیت نشود.

ایجاد بازار دائمی برای مشاغل خانگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه های این وزارت خانه برای حمایت از مشاغل خانگی گفت: یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان خانگی، دسترسی محدود به بازار فروش است. نمایشگاه‌های موقت پس از چند روز جمع‌آوری می‌شوند و نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیاز پایدار این تولیدکنندگان باشند.

وی افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای طرح ایجاد فضای مشترک و دائمی عرضه محصولات مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده است این طرح در استان البرز اجرا شده و آمادگی داریم نمونه آن را در کهگیلویه و بویراحمد نیز راه‌اندازی کنیم.

میدری توضیح داد: در این طرح، فضایی مشابه فروشگاه برای ۳۰ تا ۴۰ فعال مشاغل خانگی ایجاد می‌شود و هر تولیدکننده یک یا دو ویترین برای عرضه محصولات خود در اختیار می‌گیرد.

وی اتصال این مراکز به بازارهای دیجیتال را بخش مهم طرح دانست و گفت: تولیدکنندگان آموزش می‌بینند تا محصولات خود را از طریق سکوهایی مختلف دیجیتالی نیز عرضه کنند. به این ترتیب، فروش محصولات به بازار محلی محدود نمی‌شود و امکان دسترسی به بازار سراسر کشور فراهم خواهد شد.

واگذاری بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مجموعه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری زیرمجموعه این وزارتخانه نیز گفت: اختیار لازم به استاندار داده می‌شود تا با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، زمینه نوسازی و بازسازی این مجموعه‌ها را فراهم کند.

وی افزود: بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود تا از بلاتکلیفی خارج شوند و ضمن ارائه خدمات بهتر، به رونق گردشگری و اشتغال استان کمک کنند.

میدری با مرور مطالبات مطرح‌شده در نشست گفت: موضوع حمایت از گیاهان دارویی بررسی شده، برای واحدهای وابسته به سیمان خط اعتباری در نظر گرفته شده و درباره زمین‌های تأمین اجتماعی نیز امکان واگذاری اختیار به استاندار برای اجرای طرح مولدسازی وجود دارد.

وی تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب اختیارات و امکانات خود، مطالبات استان را دنبال می‌کند؛ اما انتظارها نیز باید متناسب با مأموریت‌ها و بضاعت واقعی این وزارتخانه باشد.

مستمری بازنشستگان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، از وضعیت معیشتی بازنشستگان ابراز تأسف کرد و گفت: آنچه امروز به‌عنوان مستمری به بازنشستگان پرداخت می‌شود، حداقل‌های زندگی را نیز به‌سختی تأمین می‌کند.

وی افزود: اگر بازنشسته‌ای صاحب‌خانه باشد، شاید بتواند با مستمری خود زندگی را اداره کند؛ اما برای بازنشسته مستأجر، گذران زندگی با این میزان درآمد بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است.

میدری بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی اکنون به‌سختی منابع لازم برای پرداخت مستمری‌ها را تأمین می‌کند؛ ازاین‌رو، توسعه مراکز درمانی جدید در سراسر کشور بیشتر از طریق مولدسازی املاک و دارایی‌ها امکان‌پذیر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان، سلام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، را به مردم و مسئولان کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ کرد و گفت: دولت قدردان کارکنانی است که در شرایط دشوار و با امکانات حداقلی به مردم خدمت می‌کنند.

میدری افزود: رئیس‌جمهور در شرایط جنگی با روحیه‌ای جهادی در میدان حضور داشت و دولت با تمام توان در تلاش است کشور به صلحی پایدار و عزتمندانه دست یابد.

وی بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: با یکپارچگی ملت، انسجام ارکان نظام و حرکت زیر پرچم مقام معظم رهبری، باید اجازه نداد اهداف دشمنان حتی به میزان اندکی محقق شود و باید پایداری و عزت ایران و مردم آن را حفظ کرد.