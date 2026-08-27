باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، درباره آخرین وضعیت صنعت بیمه و خسارت‌های مرتبط با جنگ رمضان تا ۲۶ مرداد گفت: از ۹ اسفند ۱۴۰۴ که آغاز جنگ رمضان بود تا ۲۶ مرداد، بر اساس آخرین اطلاعات، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت شده است.

او افزود: در این مدت ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره بیمه‌نامه صادر شده و تعداد خسارت‌های پرداختی نیز به ۴۰۲ میلیون فقره رسیده است.

رضایی با اشاره به شرایط صنعت بیمه در دوران جنگ و محدودیت‌های ایجادشده، اظهار کرد: در طول ۴۰ روز جنگ، مسائل و مشکلات و محدودیت‌هایی ایجاد شد که صنعت بیمه نیز با آن مواجه بود. در خصوص خسارت‌های مرتبط با جنگ رمضان، حدود ۳۸ هزار خودرو آسیب دیده‌اند که تا دیروز برای ۳۰ هزار مورد خسارت به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره خسارت‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: تعداد خودرو‌های آسیب‌دیده در این جنگ ۵ هزار و ۱۶۲ دستگاه بوده که برای آنها ۴ هزار و ۵۸ فقره خسارت به مبلغ ۴۲۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.

او درباره خسارت‌های هواپیما‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ اظهار کرد: تعداد هواپیما‌های حادثه‌دیده در جنگ حدود ۸۸ فروند بوده و مبلغ برآوردی خسارت که در تعهد صنعت بیمه است، ۱۱۴ میلیون دلار بوده که تاکنون ۴۹ میلیون دلار آن پرداخت شده است. مبالغ مازاد نیز در فرآیند رسیدگی قرار دارد و برخی شرکت‌های هواپیمایی مسائل و مشکلاتی در این زمینه دارند.

رضایی در خصوص خسارت‌های مربوط به کشتی‌ها، شناور‌ها و نفتکش‌ها نیز گفت: ۱۴۰ میلیون دلار بابت ۱۴ فقره خسارت، در تعهد صنعت بیمه بوده که تاکنون ۹۰ میلیون دلار آن پرداخت شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره وام‌های دارای پوشش بیمه عمر مانده بدهکار شهدای جنگ گفت: تعداد این موارد یک هزار و ۶۰۲ مورد بوده که خسارت یک هزار و ۴۱۹ فقره از آنها به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین ۱۸۳ مورد در دست بررسی است که ان‌شاءالله تا هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

او در ادامه درباره حق بیمه تولیدی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در چهار ماهه اول امسال حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شده است که نسبت به حق بیمه تولیدی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۳ درصد رشد داشته‌ایم.

رضایی با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در بخش خسارت افزود: اتفاق خوبی که در این بخش افتاد این بود که شرکت‌های بیمه همکاری و کمک کردند و با توجه به شرایط مردم، از آنها درخواست کردیم در پرداخت خسارت‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: شرکت‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خسارت معوق داشتند نیز در این زمینه کمک کردند و مجموع خسارت پرداختی در چهار ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

او بیان کرد: بخش اعظمی از این افزایش به دلیل آن بود که به هر حال یک سری خسارت‌ها با موفقیت پرداخت شد و دوستان در شرکت‌های بیمه همکاری و تلاش کردند. البته برخی از شرکت‌ها نیز با افزایش ضریب خسارت مواجه شدند، اما از طرف دیگر توانستیم رضایتمندی را در بخش پرداخت خسارت افزایش دهیم.