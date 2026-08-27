شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از نصب نشدن روشنایی از آزادراه شیراز به اصفهان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما آزادراه شیراز- اصفهان از روشنایی لازم برخوردار نیست. این آزادراه با طول ۲۲۵ کیلومتر بزرگ‌ترین آزادراه کشورکه از شهر ایزد خواست فارس شروع شده و تا شهر شیراز امتداد دارد که مسافت شیراز اصفهان به سه ساعت کاهش می‌یابد. این ازادراه چشم انداز زیبایی بویژه جنگل‌های بلوط و سد درودزن دارد، و همچنین اماکن استراحت گاه زیبا نیز دارد، اما بدلیل نبود روشنایی کافی در بسیاری از قسمتها، رانندگی در شب هنگام بسیار دشوار و خطرناک است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار تسریع در نصب روشنایی شد.

منبع: سالار خطیر - فارس

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