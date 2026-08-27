انیمیشن سینمایی «افسانهٔ سپهر»، محصول جمهوری اسلامی ایران، با برگزاری مراسمی باشکوه در مسکو، اکران خود را در ۸۹ سینما در شهرهای مختلف روسیه آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکران انیمیشن سینمایی «افسانهٔ سپهر»، محصول جمهوری اسلامی ایران، در روسیه با برگزاری مراسمی باشکوه در پایتخت این کشور آغاز شد. این فیلم که از شامگاه دوشنبه بهطور همزمان در ۸۹ سینما در شهرهای مختلف روسیه روی پرده رفته، با استقبال گستردهٔ خانوادهها و کودکان مواجه شده است.
مراسم افتتاحیه در سینمای مجموعهٔ تفریحی‑تجاری «لوبیانکا» در مرکز مسکو برگزار شد. در این رویداد، کاظم جلالی، سفیر ایران، در کنار کنستانتین یولکین، تهیهکنندهٔ سرشناس روسی، و ویاچسلاو سنگایوسکی، مدیرعامل شرکت پخشکنندهٔ «کیانوش ایمپکس»، با جمعی از دوستداران هنر هفتم به تماشای این اثر نشستند. در ابتدای برنامه، تصاویر دانشآموزان شهید مدرسهٔ شجرهٔ طیبهٔ میناب بر پردهٔ بزرگ نقش بست و حاضران با برپایی لحظاتی سکوت، یاد آن عزیزان را گرامی داشتند.
سفیر ایران در سخنانی، با اشاره به همزمانی این اکران با یکصد و شصت و هشتمین روز شهادت این کودکان، گفت: «این فیلم فقط یک اثر هنری نیست؛ پیامی از ایستادگی و امید است که از دل فرهنگ غنی ایران برخاسته. ما با نمایش آن در روسیه، میخواهیم به جهانیان بگوییم که خون این شهدا هرگز بهفراموشی سپرده نخواهد شد.»
جلالی همچنین از برنامهٔ «روزهای فرهنگی ایران در روسیه» در مهرماه امسال یاد کرد و افزود: «در این رویداد، گروهی ۱۶۸ نفره از هنرمندان ایرانی در سه شهر سنپترزبورگ، مسکو و کازان حضور خواهند یافت تا با اجرای برنامههای متنوع، جلوهای از فرهنگ مقاومت و صلح ایرانی را به نمایش بگذارند.»
از سوی دیگر، کنستانتین یولکین، مدیر شرکت پخش «Russian World Vision (RWV)»، ضمن ابراز خرسندی از همکاری با سازندگان ایرانی، این انیمیشن را «آثاری غنی از لحاظ بصری و محتوایی» خواند و گفت: «این فیلم مفاهیم عمیقی مانند خانواده، مسئولیت و شجاعت را به زبانی شیرین و جذاب برای کودکان روایت میکند. همکاری با ایران در این حوزه، دریچهای تازه به روی تبادلات فرهنگی گشوده است.»
ویاچسلاو سنگایوسکی، مدیرعامل شرکت پخشکنندهٔ روسی، نیز با تأکید بر نقش هنر در گسترش روابط بینالمللی، اظهار داشت: «ما در «کیانوش ایمپکس» همواره به دنبال آثاری هستیم که بتوانند پلی میان فرهنگها ایجاد کنند. «افسانهٔ سپهر» دقیقاً چنین اثری است؛ فیلمی که نهتنها کودکان روس را با قصههای ایرانی آشنا میکند، بلکه زمینهساز همکاریهای بیشتری در آینده خواهد بود.»
انیمیشن «افسانهٔ سپهر» به تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی، داستان نوجوانی بهنام سپهر و همراه وفادارش بابو را روایت میکند که در سفری پرماجرا، برای نجات سرزمین خود از تاریکی، با چالشهایی روبهرو میشود و با تکیه بر شجاعت و مسئولیتپذیری، راه قهرمانی را میپیماید. این فیلم با نسخهٔ روسی «Легенда о Сепере» در پایگاههای سینمایی روسیه ثبت شده و تریلر آن نیز در پلتفرم معروف «کینپویسک» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
گفتنی است این اکران، پس از تجربهٔ موفق اکران انیمیشنهای ایرانی در روسیه، نشاندهندهٔ ظرفیت بالای سینمای کودک و نوجوان ایران برای حضور در عرصهٔ بینالمللی است و میتواند افقهای تازهای را برای همکاریهای سینمایی ایران و روسیه ترسیم کند.