همزمان با هفته دولت، ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شهرستان بافق به انضمام پایگاه سلامت، در جریان سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان یزد افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان بافق در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع و باهزینه کرد ۴۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی به بهره برداری رسید.

قرار است در این مرکز، خدمات پزشک، دندانپزشک، پرستاری، مراقبت‌های بهداشتی در تمام گروه‌های سنی، مراقبت مادران باردار، مراقبت و پیشگیری از هاری، مشاوره ازدواج، مشاوره تغذیه و روان، سنجش تشخیص تکامل کودکان، واکسیناسیون، سلامت مادر و کودک، بیماری‌های غیرواگیر، بهداشت محیط و حرفه‌ای به مراجعه کنندگان ارائه شود.

مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک شهرستان بافق، ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر از جمعیت منطقه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

صالحی به عنوان نماینده دولت، چهارشنبه شب وارد یزد شد؛ وی ضمن حضور در برنامه‌های فرهنگی و هنری، به شهرستان‌های اردکان، میبد و بافق سفر می‌کند و در بافق، علاوه بر مرکز جامع سلامت، یادمان وحشی بافقی را کلنگ زنی می‌کند.

افتتاح دبیرستان شهید مختاری و آغاز عملیات اجرایی سالن پلاتو در اردکان، حضور در اجلاسیه صحیفه سجادیه و رونمایی از سه جلد کتاب، بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام مجتمع فرهنگی امام علی (ع)، افتتاح فرهنگسرای اندیشه غدیر حمیدیا و آغاز عملیات ساخت یک هتل از برنامه‌های دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به استان یزد در روز پنجشنبه است.

منبع؛ روابط عمومی علوم پزشکی