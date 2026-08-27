باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرنگاران گروه رسانهای کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند که به احتمال زیاد جان رتکلیف، رئیس سیا، پیت هگست، رئیس پنتاگون، و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، جلسهای را در کاخ سفید برگزار کردهاند.
به گفته آنها، رتکلیف، هگست و کین بعدازظهر چهارشنبه پس از برگزاری جلسهای در بال غربی کاخ سفید، که دفتر بیضی شکل در آن قرار دارد، از این ساختمان خارج شدند. خبرنگاران مشخص نکردند که آیا دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در این جلسه شرکت داشته است یا خیر. بر اساس برنامه اعلامشده از سوی کاخ سفید، قرار بود ترامپ ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی (۱۵:۰۰ به وقت جهانی) در یک جلسه توجیهی اطلاعاتی پشت درهای بسته شرکت کند.
رئیس سیا در ۲۵ اوت از مسکو بازدید کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که سفر رتکلیف مربوط به تماسهای بین سرویسهای اطلاعاتی دو کشور بوده است. پسکوف در گفتوگو با تاس توضیح داد که هیچ دیداری بین رئیس سیا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برنامهریزی نشده بود.
منبع: تاس