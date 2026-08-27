باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله داد روز پنجشنبه در حاشیه سفر به اسفراین با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح «مهتاب» در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: مشکلات بیش از یک میلیون کنتور مشترکان برق در چارچوب این طرح شناسایی و برطرف شده است.

وی افزود: طرح مهتاب با هدف ارتقای کیفیت خدمات برق، ساماندهی نظام اندازه گیری مصرف و مقابله با تخلفات مرتبط با کنتور و انشعاب های غیرمجاز در حال اجراست.

اله داد خاطرنشان کرد: همچنین با اجرای برنامه های نظارتی، بازرسی های میدانی و بهره گیری از ظرفیت های فنی، بیش از ۴۰ هزار کنتور دستکاری شده شناسایی شده است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: شناسایی و اصلاح تخلفات مرتبط با لوازم اندازه گیری، علاوه بر کاهش تلفات شبکه برق، از تضییع حقوق مشترکان قانون مدار جلوگیری کرده و به افزایش پایداری شبکه کمک می کند.

اله داد با بیان اینکه طرح مهتاب از برنامه های مهم صنعت برق برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی و ساماندهی وضعیت اندازه گیری مصرف است، گفت: اجرای مستمر این طرح، زمینه مدیریت بهتر مصرف برق، افزایش دقت در قرائت کنتورها و صدور قبوض و همچنین توزیع عادلانه تر منابع برق را فراهم می کند.