باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نیروی دریایی آمریکا امروز (پنجشنبه) اعلام کرده است که ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را برای یک مأموریت بیش از ۷ ماهه در خاورمیانه آماده میکند.
ؤسسه نیروی دریایی آمریکا در وبسایت خود نوشته است که خانوادههای ملوانان گروه رزمی این ناو، خود را برای استقرار طولانیمدتی آماده میکنند که بیش از ۷ ماه به طول خواهد انجامید.
این مؤسسه افزوده است که انتظار میرود ناو «تئودور روزولت» به همراه یگانهای همراه خود، طی هفتههای آینده بندر سندیهگو را ترک کرده و به منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا منتقل شود تا جایگزین ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» گردد. ناو واشنگتن که عمدتاً در ژاپن مستقر بوده، هفته گذشته وارد محدوده عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شده است.
گفتنی است نیروی دریایی آمریکا پیش از این طولانیترین دوره استقرار یک ناو هواپیمابر از زمان جنگ سرد را به ثبت رسانده بود؛ این رکورد زمانی ثبت شد که ناو «جرالد فورد» در ماه مه، به دلیل شرایط بحرانی ملوانان و خدمه اش پس از مأموریتی ۳۲۶ روزه به آمریکا بازگشت.
منبع: الجزیره