نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را برای یک مأموریت بیش از ۷ ماهه در خاورمیانه آماده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - نیروی دریایی آمریکا امروز (پنج‌شنبه) اعلام کرده است که ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را برای یک مأموریت بیش از ۷ ماهه در خاورمیانه آماده می‌کند.

ؤسسه نیروی دریایی آمریکا در وب‌سایت خود نوشته است که خانواده‌های ملوانان گروه رزمی این ناو، خود را برای استقرار طولانی‌مدتی آماده می‌کنند که بیش از ۷ ماه به طول خواهد انجامید.

این مؤسسه افزوده است که انتظار می‌رود ناو «تئودور روزولت» به همراه یگان‌های همراه خود، طی هفته‌های آینده بندر سن‌دیه‌گو را ترک کرده و به منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا منتقل شود تا جایگزین ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» گردد. ناو واشنگتن که عمدتاً در ژاپن مستقر بوده، هفته گذشته وارد محدوده عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شده است.

گفتنی است نیروی دریایی آمریکا پیش از این طولانی‌ترین دوره استقرار یک ناو هواپیمابر از زمان جنگ سرد را به ثبت رسانده بود؛ این رکورد زمانی ثبت شد که ناو «جرالد فورد» در ماه مه، به دلیل شرایط بحرانی ملوانان و خدمه اش پس از مأموریتی ۳۲۶ روزه به آمریکا بازگشت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ناو روزولت ، خلیج فارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
برای همه ی کشتی‌های دشمن ایران در آب‌های جهان موشک‌های غول پیکر و قاره پیما وپهبادها ی قاره پیما آماده برای به هدف اصابت کردن آنها و غرق کردن آنها میباشند ودرصورت لازم کوسه‌های ربات هوشمندقاره پیما در زیر آب‌های جهان برای زدن زیر دریایی های دشمن وغرق کردن ونابود کردن‌شان آماده‌اند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
به ناو هواپیمابر روزولت قبل از رسیدن هشدارهای لازم داد شود نباید به ابهای منطقه بخصوص حوزه آب‌های سرزمینی ایران نزدیک شود. باید هزار کیلومتر دور تر بماند.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
پس جنگی درراه هست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
فعلا که تن جرالدفورد و آبراهام لینکلن توی قبر میلرزه حالا نوبت روزولت هست
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۱
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