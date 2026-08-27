باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، با نگاهی به کارنامه جامع این سازمان، جزئیات خدمات ارائهشده را تشریح کرد و گفت: «در یک سال گذشته، نیروهای ما در مجموع ۴۳ هزار و ۳۵۹ مورد عملیات و خدمات امدادی را در سراسر کشور ثبت کردند. در این عملیاتها، به ۳۱۶ هزار و ۵۳۲ نفر امدادرسانی شد که از این میان، ۲۰ هزار و ۶۵۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۶۹ هزار و ۷۵۵ نفر هم خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند. علاوه بر این، در عملیاتهای فنی و رهاسازی به ۵ هزار و ۹ نفر امدادرسانی شد که ۲ هزار و ۸۱۳ نفر زنده نجات یافتند و ۲ هزار و ۱۹۶ پیکر نیز رهاسازی شد. همچنین در بخش حوادث جوی، ۶۲ هزار و ۱۶۲ نفر گرفتار در برف و سیلاب، در قالب ۲۲ هزار و ۷۱۷ خودرو، رهاسازی شدند. ۱۲۲ هزار و ۱۶۱ نفر اسکان اضطراری یافتند و تخلیه آب از ۲ هزار و ۵۱۲ واحد مسکونی انجام شد.»
حوادث جادهای و ترافیکی بیشترین سهم را از ماموریتهای امدادی به خود اختصاص میدهند و در کنار آن، حوادث ناشی از شرایط جوی و کوهستان نیازمند واکنشهای فنی و تخصصی است.
محمودی با بیان اینکه بررسی آماری عملیاتها نشان میدهد که جادهها کانون اصلی حوادث بودهاند، گفت: «از مجموع ۲۳ هزار و ۱۵۶ حادثه ثبتشده در یک سال اخیر، ۲۰ هزار و ۴۰۰ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و جادهای بوده است. در حوزه حوادث کوهستان هزار و ۴۳۹ مورد عملیات داشتیم و در محیطهای آبی و ساحلی نیز ۳۳۷ حادثه ثبت شد. همچنین نیروهای ما در ۸۵۸ حادثه سیل و آبگرفتگی و ۱۲۲ زمینلرزه به یاری هموطنان شتافتند. در مجموعِ این حوادث، به ۱۲۷ هزار و ۱۹۳ نفر خدمترسانی شد و نجاتگران موفق شدند ۲۳ هزار و ۴۶۳ نفر را از مرگ حتمی یا شرایط بحرانی نجات دهند.»
رئیس سازمان امدادونجات با اشاره به آمار توزیع اقلام و اسکان موقت، افزود: «در حوادث طبیعی و بحرانها، یکی از اقدامات اولیه پس از نجات افراد، تامین سرپناه و توزیع اقلام اساسی میان آسیبدیدگان است تا چرخه بحران مهار شود. در طول یک سال گذشته، ۱۲۲ هزار و ۱۶۱ نفر از اسکان اضطراری بهرهمند شدند و ۱۳۷ هزار و ۳۴۹ نفر اقلام امدادی دریافت کردند. این بستهها شامل توزیع اقلام غذایی میان ۷۸ هزار و ۸۰۷ نفر، اقلام زیستی و گرمایشی میان ۸۴ هزار و ۵۰۵ نفر و بستههای بهداشتی میان ۱۵ هزار و ۲۰۸ نفر از آسیبدیدگان بوده است. همچنین ۵ هزار و ۹۶۹ نفر نیز از نقاط پرخطر به مناطق امن منتقل شدند.»
بررسی دادهها نشان میدهد استانهای مرکزی و شمالی کشور بیشترین میزان درگیری در حوادث را در سال گذشته داشتهاند. محمودی با بیان این موضوع ادامه داد: «استان اصفهان با ۳ هزار و ۱۰۱ مورد حادثه در صدر قرار دارد و پس از آن استان مازندران با ۲ هزار و ۴۹۶ مورد و استان گلستان با ۲ هزار و ۳۳۱ مورد بیشترین عملیات امدادی را ثبت کردهاند. از نظر نوع سوانح به وقوع پیوسته نیز بعد از حوادث ترافیکی با ۲۰ هزار و ۴۰۰ مورد، ماموریتهای مربوط به شرایط خاص و حملات نظامی با ۶ هزار و ۸۳۳ مورد و فوریتهای پزشکی با ۳ هزار و ۲۶۳ مورد، بیشترین حجم ماموریتهای ما را به خود اختصاص دادند.»
وی با بیان اینکه همچنین در یک سال گذشته، سازمان امداد و نجات تلاش کرده پوشش پایگاهی خود را در مناطق محروم و مرزی افزایش دهد گفت: «از ابتدای سال تا کنون ۵ پایگاه جدید به شبکه امداد و نجات کشور اضافه شده و به بهرهبرداری رسیده است. این پایگاهها در استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان، چهارمحال و بختیاری و کردستان احداث و تجهیز شدهاند تا چتر حمایتی هلالاحمر در محورهای کوهستانی و نقاط حادثهخیز این استانها کاملتر شود و بتوانیم با سرعت بالاتری به یاری مصدومان بشتابیم. همچنین تفاهمنامه خرید ۲۱ فروند بالگرد امدادی به امضا رسید و به منظور آغاز فرآیند اجرایی آن، قرارداد خرید ۴ فروند بالگرد امدادی مدل Mil-۱۷۱ E نیز منعقد شد. این بالگردها با قابلیت انجام عملیات امداد و نجات، انتقال مصدومان، پشتیبانی لجستیکی و امدادرسانی در مناطق صعبالعبور، نقش موثری در ارتقای ظرفیت پاسخگویی هوایی جمعیت خواهند داشت. همزمان با اجرای برنامه نوسازی بالگردهای امدادی، فرآیند تأمین تجهیزات تخصصی، خودروهای عملیاتی و زیرساختهای لجستیکی مورد نیاز نیز با جدیت دنبال شده است تا زنجیره امدادرسانی در تمامی سطوح تقویت شود. در این بازه زمانی ۳۰۰ دستگاه خودرو آمبولانس، ۶۰۰ دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس، ۵ دستگاه مینی لودر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی، ۳ دستگاه مینی بیل، ۲ دستگاه بیل بکهو به ناوگان خودروهای عملیاتی جمعیت افزوده شده است.»
سازمان امداد و نجات در سالهای اخیر تلاش کرده است تا ابزارهای سنتی را با فناوریهای مدرن جایگزین یا تقویت کند. ورود سیستمهای هوشمند سنجش از دور و ابزارهای تحلیلی، فرآیند تصمیمگیری فرماندهان عملیاتی را متحول کرده است که محمودی در این باره نیز گفت: «یکی از بزرگترین گامهای ما در سال اخیر، حرکت به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین بوده است. ما استفاده از سامانههای سنجش از راه دور و پهپادهای جستوجو و نجات را به طور جدی وارد فاز عملیاتی کردهایم. همچنین سامانههای امدادی خود را با رویکرد هوش مصنوعی ارتقا دادهایم تا به مدیران بحران در تصمیمسازیهای سریع کمک کنند. با رشد فناوریهای نوین ارتباطی از جمله زیرساختهای مخابراتی در دنیا، هلال احمر نیز برای پاسخگویی به حوادث و سوانح از نسلهای نوین بیسیمهای دیجیتال و همچنین بیسیم سیمکارتی POC در این خصوص استفاده میکند.»
کاهش زمان رسیدن به صحنه تصادفات جادهای ارتباط مستقیمی با بقای مصدومان دارد. هلالاحمر با پایش مداوم پایگاهها تلاش کرده است زمان پاسخدهی را در سطح استانداردهای عملیاتی حفظ کند. محمودی در این رابطه افزود: «با وجود چالشهایی که در ماههای اخیر به دلیل نوسانات ارتباطی و شرایط ویژه شبکهای با آن روبهرو بودیم، میانگین زمان پاسخگویی و حضور نیروهای امدادی در صحنه حوادث ترافیکی حدود ۱۲ دقیقه و ۲ ثانیه به ثبت رسیده است.»
محمودی بابیان اینکه پوشش تجمعات انبوه و مناسبتهای ملی و مذهبی از ماموریتهای سالانه و بزرگ هلالاحمر است، گفت: «در دو رویداد بزرگ طرح ملی امداد و نجات نوروزی و عملیات امدادی اربعین حسینی، در مجموع ۱۲۴ هزار و ۴۵۵ نفر از خدمات درمانی، سرپایی و انتقالی هلالاحمر بهرهمند شدند. سهم خدمات ارائهشده در طرح نوروزی ۳۳ هزار و ۲۰۸ نفر و در ایام اربعین حسینی ۹۱ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که نشان از آمادگی شبانهروزی پایگاهها در ایام اوج سفرها دارد.»
وی افزود: سگهای زندهیاب و تیمهای عملیات واکنش سریع نقش اصلی را در دقایق نخست پس از آوار و حوادث کوهستان ایفا میکنند. به همین دلیل آموزش و ارتقای استاندارد این بخشها همواره در دستور کار قرار دارد: «تیمهای سگهای تجسس ما در یک سال اخیر ۲۷۳ مفقودی را جستوجو کردند که ۱۲۰ نفر زنده پیدا شدند. برای تقویت این حوزه، ۵۰ قلاده توله سگ برای آموزش تجسس و ردیابی خریداری شد، دو مرکز آنست در اصفهان افتتاح و مقدمات راهاندازی مرکز البرز و طرحهای پایلوت در مازندران و فارس انجام و کتابچههای استاندارد آموزشی تدوین شد. در بخش تیمهای واکنش سریع نیز تمرینهای صعود سراسری برادران و خواهران (توانا) در ارتفاعات الوند همدان، پیرغار چهارمحال و بختیاری و چالابه کرمانشاه با حضور صدها امدادگر برگزار شد. همچنین هزار و ۴۸۸ مورد دوشنبههای آموزشی، ۲۷۲ نوبت طرح نت (نگهداری و تعمیر تجهیزات) و دورههای تخصصی مقابله با مخاطرات CBRN به اجرا درآمد تا مهارت نیروها در بالاترین سطح حفظ شود.»
منبع: هلال احمر