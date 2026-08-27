باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رسول کربکندی، پیشکسوت سپاهان در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه دومین باخت این تیم اصفهانی را در لیگ برتر فوتبال چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به هر حال سپاهان ۲ سالی هست که نتایج ضعیفی برابرتیم‌های بزرگ کسب می‌کند. البته سپاهان برابر تراکتور خوب بازی کرد و باخت، اما این تیم مقابل استقلال بد بازی کرد و در نهایت شکست خورد.

کربکندی درباره اینکه چرا سپاهان نتایج خوبی مقابل تیم‌های بزرگ نمی‌گیرد، گفت: اولین مسئله این است که قرعه بدی به سپاهان در این ۲ سال خورده است. این تیم اصفهانی در ابتدای فصل هنوز به شرایط ایده الی نرسیده به تیم‌های قوی خورد و همان ابتدای بازی‌ها با تراکتور و استقلال بازی کرد و این موضوع روی روحیه بازیکنان تاثیر گذاشت. همچنین تعدادی بازیکن آسیب دیده دارند. این خودش سوال هست که چرا سپاهان ۲ سال هست که نمی‌تواند از رقیبان خود امتیاز بگیرد؟ قطعا باشگاه و کادر فنی بررسی می‌کنند تا ببینند مشکل چه چیزی هست که تیمشان نمی‌تواند رقیبان اصلی خود را در جدول ببرد. به هر حال این موضوع جای بررسی عمیق دارد.

پیشکسوت سپاهان درباره اینکه نبود آلوز را در عدم موفقیت این تیم اصفهانی موثر می‌داند، گفت: آلوز هنوز به تمرینات سپاهان برنگشته است و نمی‌دانم مشکل چه چیزی هست. شاید به خاطر شکایت باشگاه تراکتور و محرومیتی که شاملش شده، به ایران نیامده است.

او درباره اینکه عملکرد محرم نویدکیا را در سپاهان چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به هر حال سرمربی در موفقیت و شکست تیمش دخیل است. نویدکیا مربی باهوش و حرفه‌ای است و خودش باید به همراه دستیارانش مشکل تیم خود را حل کنند. این مسئله مهمی هست که تیم سپاهان نمی‌تواند مقابل تیم‌های بزرگتر نتیجه بگیرد و این اشکال است. همچنین مصدومانی که سپاهان دارد و رفتن چند بازیکن خوب از این تیم می‌تواند در نتیجه نگرفتن این تیم در لیگ برتر موثر باشد.

کربکندی درباره اینکه به نظرش نباید تغییر و تحولات در کادر فنی سپاهان صورت بگیرد، گفت: نه، ما هنوز در هفته سوم لیگ برتر فوتبال هستیم و سپاهان بعد از این به بازی‌های آسان می‌خورد و شرایطش بهتر خواهد شد.

او درباره اینکه بی انگیزگی بازیکنان سپاهان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: برخلاف بازی با تراکتور، بازیکنان سپاهان برابر استقلال خوب نبودند. به هر حال وقتی همه بازیکنان بد بازی می‌کنند باید ببینیم مشکل تمرین بوده است و یا از لحاظ روحی و روانی آماده این بازی نبودند. قطعا کادر فنی این مسئله را بررسی کرده و به نتیجه می‌رسند.

پیشکسوت سپاهان درباره اینکه عملکرد حسینی را درون دروازه این تیم اصفهانی چطور ارزیابی می‌کند، گفت: یک دروازه بان ممکن است در طول فصل یک بازی را خوب دروازه بانی نکند و این موضوع طبیعی است. حسینی گل بدی از تراکتور خورد و از او انتظار چنین دروازه بانی نداشتم و اصلا قابل دفاع نیست. البته حسینی در گل‌های خورده برابر استقلال زیاد مقصر نبود، اما مقابل تراکتور عملکرد خوبی نداشت و روی خوردن هر ۲ گل، درصد بالایی مقصر بود. به هر حال حسینی جزو دروازه بان تیم ملی فوتبال هست و جزو گلر‌های خوب است.

او درباره اینکه حسینی توپ بازی با تراکتور را بهانه کرده بود، بیان کرد: به هر حال یک درصدی سرعت و شکل و شمایل توپ هم در نحوه دروازه بانی تاثیر می‌گذارد، اما بیشتر از اینکه دریافت گل به توپ مربوط شود، به دید و اشتباه خودش برمی گردد.

کربکندی درباره اینکه عملکرد تراکتور و پرسپولیس را چطور دیده است، گفت: تراکتور با شیوه‌هایی که سرمربی اش اتخاذ کرده است سخت گل می‌خورد و بازیکنان این تیم در لحظاتی از اشتباه حریف استفاده می‌کنند و گل می‌زنند. این تیم تبریزی برابر سپاهان و پرسپولیس در اواخر بازی به گل رسید و دیدیم که مدافع پرسپولیس اشتباه فاحشی کرد و توپ را به مهاجم تراکتور تقدیم کرد و او هم توپ را وارد دروازه پرسپولیس کرد. تراکتور تیم خوبی هست، اما یک مقدار اوضاع به نفعش بوده است.

او در پایان گفت: پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور بیشتر از بقیه تیم‌ها هزینه کردند و بازیکنان بهتری دارند و نهایتا همین ۴ تیم می‌توانند اول تا چهارم شوند. پرسپولیس هم جوان شده است و در بازی با تراکتور روی اشتباه مدافعش روی دفع توپ گل خورد.