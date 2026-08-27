باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه سادات حسینی - نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمان در نشست شورای اداری استان کرمان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه ویژه استان کرمان بهعنوان بهشت معادن کشور، بر لزوم تدوین برنامهای مشخص برای حوزه معادن و تعیین تکلیف اولویتهای مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمان بهشت معادن کشور نام گرفته، شایسته است وضعیت این بخش در قالب یک برنامه مدون و دارای زمانبندی مشخص تعیین تکلیف شود تا در صورت بروز هرگونه انحراف از اهداف، حتی با تغییر مدیریتها بتوان از تداوم این انحرافات جلوگیری کرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر اعتبارات حوزه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای معدنی و صنعتی افزود: تشکیل کمیتهای ویژه برای نظارت و اولویتبندی هزینهکرد مسئولیتهای اجتماعی ضروری است و باید مشخص شود که آیا بنگاههای اقتصادی باید در این خصوص تصمیمگیرنده باشند یا اینکه تصمیمگیریها بر اساس نیازسنجی و اولویتهای کلان استان صورت پذیرد.
امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه اختیارات استاندار، طی دو سال گذشته گامهای مثبتی در بخش معادن برداشته شده، اما این اقدامات همچنان نیازمند تکمیل و پیگیری است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با تأکید بر لزوم مشخص شدن سهم حوزه فرهنگ از محل مسئولیتهای اجتماعی تصریح کرد: سهم بخش فرهنگ و متولیان این حوزه باید بهروشنی مشخص و اولویتهای هزینهکرد این بودجهها دقیقاً معین شود؛ چراکه گاهی به موضوعات کماهمیت فرهنگی بودجه اختصاص مییابد و از مسائل اصلی و زیربنایی غفلت میشود.
وی در پایان افزود: انتظار میرود در این سفر، تدوین برنامه زمانبندی معادن و ساماندهی مسئولیتهای اجتماعی با اولویتبخشی به حوزه فرهنگ، بهعنوان دو مصوبه مشخص تعیین تکلیف شوند.