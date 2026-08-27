معاون سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به تصویب رایگان شدن اتوبوس‌های شهری کرج به مدت ۶ ماه گفت: این مصوبه به هیات تطبیق فرمانداری ارسال شده و پس از تایید نهایی، اجرای آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حسین عطایی نیا، معاون سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج، در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به منظور رایگان شدن استفاده از اتوبوس‌های شهری اظهار کرد: این مصوبه برای بررسی و تایید به هیات تطبیق فرمانداری ارسال شده و منتظر اعلام نظر نهایی هستیم.

وی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز افزود: پس از تایید مصوبه، شهروندان کرجی می‌توانند به مدت ۶ ماه به صورت رایگان از خدمات اتوبوسرانی شهری استفاده کنند و زمان دقیق اجرای طرح پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

عطایی نیا با اشاره به گلایه شهروندان درباره طولانی بودن زمان انتظار در برخی خطوط اتوبوسرانی گفت: تعداد ناوگان اتوبوسرانی در سطح شهر متناسب با نیاز موجود نیست و به همین دلیل مدیریت خطوط و توزیع ناوگان به صورت مستمر انجام می‌شود.

وی به مجری سیمای البرز ادامه داد: سرفاصله برخی خطوط به حدود ۳۰ تا ۳۵ دقیقه می‌رسد و اگر مشکل ایجادشده در محدوده باغستان و گلشهر تکرارشونده باشد، با بررسی و تقویت ناوگان تلاش می‌کنیم سرفاصله به میزان مناسب نزدیک شود.

معاون سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: به دلیل کمبود ناوگان، ممکن است در مقاطعی تعداد اتوبوس‌های یک محور کاهش یافته و به محور دیگری اختصاص داده شود که این موضوع بخشی از مدیریت و جابه‌جایی ناوگان در سطح شهر است.

عطایی نیا درخصوص وضعیت شارژ البرزکارت نیز اظهار کرد: شرکت بخش خصوصی متولی این موضوع در ماه‌های اخیر تعدادی کارت در سطح شهر توزیع کرده است و در صورت استمرار کمبود، موظف است کارت‌ های بیشتری در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی به مجری رادیو البرز افزود: با توجه به طرح رایگان شدن اتوبوس‌ها، نحوه استفاده از کارت و سیاست‌ گذاری در این زمینه نیز نیازمند بررسی خواهد بود.

 

عطایی نیا همچنین از فعالیت اتوبوس‌های جدید ۱۸ متری خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها وارد خطوط شهری شده‌اند و با توجه به ظرفیت بالاتر نسبت به اتوبوس‌های ۱۲ متری، می‌ توانند تعداد بیشتری از شهروندان را جابه‌جا کنند و به کاهش سرفاصله خطوط کمک کنند.

وی درباره برخی گلایه‌های شهروندان از توقف اتوبوس‌ها در بلوار فردوسی نیز گفت: اتوبوس‌ها در طول روز در حال خدمت‌رسانی هستند و در برخی زمان‌ها برای رسیدن زمان فعالیت خط، در محل‌های مشخص به عنوان ایستگاه انتظار توقف می‌کنند.

عطایی نیا در برنامه رادیو البرز افزود: اتوبوس‌ها در زمان‌هایی که مشغول خدمت‌رسانی نیستند، در پارکینگ سازمان مستقر می‌شوند و توقف کوتاه‌مدت آنها در محل‌های انتظار با هدف تنظیم ساعت حرکت و ادامه فعالیت خط انجام می‌شود.

وی درباره گلایه شهروندان از نبود یا کمبود اتوبوس در محدوده ۲۵ متری بهار نیز اظهار کرد: این محدوده از مسیرهای پرتردد است و در حال حاضر اطلاعات دقیقی از تغییرات احتمالی مسیر در اختیار ندارم، اما موضوع را بررسی و نتیجه را پیگیری خواهم کرد.

معاون سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج درباره وضعیت ایستگاه اتوبوس در محدوده باشگاه کیانپور نیز گفت: موضوع این ایستگاه به معاونت فنی و اجرایی ارجاع شده و بررسی کارشناسی آن در حال انجام است.

عطایی نیا در برنامه زنده البرز من سلام افزود: در مسیرهای مختلف، محل استقرار ایستگاه‌ها بر اساس بررسی کارشناسی تعیین می‌شود و نتیجه بررسی درباره وضعیت ایستگاه محدوده کیانپور نیز پس از مشخص شدن اعلام خواهد شد.

وی همچنین درباره حمایت از رانندگان تاکسی با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش درآمد این قشر به مجری رادیو البرز گفت: موضوع حمایت از رانندگان تاکسی و مشکلات معیشتی آن ها از جمله مسائل مهم حوزه حمل‌ونقل عمومی است که نیازمند توجه و برنامه‌ ریزی در این بخش است.

در ادامه برنامه البرز من سلام، گزارش رادیویی درباره مشکلات و دغدغه‌ های رانندگان تاکسی نیز با هدف بررسی شرایط کاری و اقتصادی این قشر پخش شد.

برچسب ها: اتوبوس ، حمل‌ونقل
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