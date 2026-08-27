رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری بیست و یکمین جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در بندر انزلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سمیه بشارتی - صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت اسب کاسپین در استان اظهار کرد: بیستمین و یکمین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل نژاد کاسپین ۸تا ۱۰مهر در انزلی برگزار می شود.‌

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین، تجدید هویت این نژاد با ارزش در استان و کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: اسب کاسپین یکی از نژاد‌های پایه و بین‌المللی شناخته شده است و زیستگاه طبیعی آن جنگل‌های هیرکانی محسوب می‌شود.

محمدی، رونق مجدد اسب کاسپین در استان و کشور، توسعه ورزش سوارکاری برای کودکان و نوجوانان، افزایش گردشگری، ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه پرورش اسب کاسپین را از مهم‌ترین برنامه‌های این جشنواره دانست.

وی با بیان اینکه این جشنواره علاوه بر جنبه زیبایی‌شناسی، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی اسب کاسپین و توسعه صنعت سوارکاری در گیلان فراهم می‌آورد و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی و جذب گردشگر خواهد داشت.

رییس جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد : جشنواره ملی زیبایی اسب کاسپین در گیلان فرصتی کم‌نظیر برای تجدید هویت، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرورش این نژاد اصیل است و می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه گردشگری و ورزش سوارکاری استان ایفا کند.