رئیس کل بانک مرکزی در جریان سفر یک‌روزه خود به خوزستان، با حضور در کارخانجات دزفول به‌صورت میدانی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این شهرستان و مسائل و نیاز‌های تأمین ارز این واحد‌ها را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جریان سفر به دزفول از کارخانه قند شهدای دزفول، شرکت قارچ جلگه دز و روغن ساعی بازدید و در جریان فعالیت این واحدهای صنعتی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از هلدینگ دست لاله نصر خوزستان از واحدهای آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم نیز بازدید کرد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی شهرستان انجام شد تا مسائل و نیازهای این واحدها از جمله تامین ارز مورد نیاز آنها به‌صورت میدانی بررسی شود.

عباس پاپی‌زاده افزود: هیات اقتصادی کشور با حضور در چند واحد صنعتی، در جریان مسائل و موانع موجود در مسیر فعالیت این واحدها قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: بررسی مشکلات مرتبط با تامین ارز واحدهای صنعتی و پیگیری راهکارهای رفع این موانع، از محورهای مهم این بازدیدها بود.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.

نشست با فعالان اقتصادی استان و سفر به دزفول از جمله مهمترین برنامه سفر یک‌روزه همتی به خوزستان است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: واحد های صنعتی ، رئیس کل بانک مرکزی
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