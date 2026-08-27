این روز‌ها دانش‌آموزان در کنار معلمان و گروه‌های جهادی آستین همت را بالا زده‌اند تا در قالب طرح شهید عجمیان فضای آموزشی خراسان جنوبی را برای آغاز سال تحصیلی جدید بهسازی و شاداب‌سازی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - با نزدیک شدن به روز‌های آغازین سال تحصیلی، شور و نشاط متفاوتی در برخی مدارس و هنرستان‌های استان خراسان جنوبی برپاست. 

دانش‌آموزان به همراه جهادگران و کادر آموزش و پرورش گرد هم آمده‌اند تا با تعمیر و نوسازی تجهیزات مستعمل، گامی برای بهبود امکانات تحصیلی هم‌استانی‌های خود بردارند.

یکی از دانش‌آموزان ۱۷ ساله که در این طرح مشغول به کار است می‌گوید: ما صندلی‌ها و میز‌های فرسوده و معیوب را از مدارس سطح شهر جمع‌آوری می‌کنیم و در کارگاه با برش‌کاری، پرچ‌کاری، رنگ‌آمیزی و تعمیر اساسی، آنها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نو و آماده استفاده تحویل مدارس می‌دهیم.

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روشندل معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، شاداب‌سازی و تعمیر تجهیزات آموزشی در ۱۵۹ آموزشگاه سراسر خراسان جنوبی در حال اجراست.

 او افزود: تاکنون ۷۲ گروه جهادی در این حرکت ارزشمند مشارکت فعال داشته‌اند.

این طرح جهادی تا ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت تا پیش از آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس، تجهیزات آماده و به کلاس‌های درس تحویل داده شود.

برای اجرای طرح شهید عجمیان در خراسان جنوبی، اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و هزینه می‌شود.

برچسب ها: نوسازی مدارس ، زیباسازی مدارس
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