باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - با نزدیک شدن به روزهای آغازین سال تحصیلی، شور و نشاط متفاوتی در برخی مدارس و هنرستانهای استان خراسان جنوبی برپاست.
دانشآموزان به همراه جهادگران و کادر آموزش و پرورش گرد هم آمدهاند تا با تعمیر و نوسازی تجهیزات مستعمل، گامی برای بهبود امکانات تحصیلی هماستانیهای خود بردارند.
یکی از دانشآموزان ۱۷ ساله که در این طرح مشغول به کار است میگوید: ما صندلیها و میزهای فرسوده و معیوب را از مدارس سطح شهر جمعآوری میکنیم و در کارگاه با برشکاری، پرچکاری، رنگآمیزی و تعمیر اساسی، آنها را در کوتاهترین زمان ممکن، نو و آماده استفاده تحویل مدارس میدهیم.
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روشندل معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، شادابسازی و تعمیر تجهیزات آموزشی در ۱۵۹ آموزشگاه سراسر خراسان جنوبی در حال اجراست.
او افزود: تاکنون ۷۲ گروه جهادی در این حرکت ارزشمند مشارکت فعال داشتهاند.
این طرح جهادی تا ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت تا پیش از آغاز مهرماه و بازگشایی مدارس، تجهیزات آماده و به کلاسهای درس تحویل داده شود.
برای اجرای طرح شهید عجمیان در خراسان جنوبی، اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و هزینه میشود.