باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.

در این بخشنامه با اشاره به مکاتبات انجام‌شده و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تأکید شده است که نرخ‌های اعلام‌شده برای انواع محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ باید با رعایت کامل مقررات اجرایی شود.

بر اساس جدول ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ برای محصولات مختلف دخانی به شرح زیر است:

سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی: ۹۰ درصد

توتون خام وارداتی: ۱۰ درصد

توتون فرآوری‌شده وارداتی (خرمن توتون): ۳۵ درصد

بر این اساس، بالاترین نرخ اعلام‌شده مربوط به سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی است که نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده آن ۹۰ درصد تعیین شده است.

برای توتون فرآوری‌شده وارداتی نیز نرخ ۳۵ درصد و برای توتون خام وارداتی نرخ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه از گمرکات اجرایی خواسته است نرخ‌های مذکور را در سال ۱۴۰۵ در فرآیندهای مربوط به واردات انواع محصولات دخانی اعمال کنند.

این بخشنامه در راستای اجرای مقررات مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای دخانی وارداتی صادر و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است.