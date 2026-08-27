سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.

در این بخشنامه با اشاره به مکاتبات انجام‌شده و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، تأکید شده است که نرخ‌های اعلام‌شده برای انواع محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ باید با رعایت کامل مقررات اجرایی شود.

بر اساس جدول ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵ برای محصولات مختلف دخانی به شرح زیر است:

سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی: ۹۰ درصد

توتون خام وارداتی: ۱۰ درصد

توتون فرآوری‌شده وارداتی (خرمن توتون): ۳۵ درصد

بر این اساس، بالاترین نرخ اعلام‌شده مربوط به سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی است که نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده آن ۹۰ درصد تعیین شده است.

برای توتون فرآوری‌شده وارداتی نیز نرخ ۳۵ درصد و برای توتون خام وارداتی نرخ ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در این بخشنامه از گمرکات اجرایی خواسته است نرخ‌های مذکور را در سال ۱۴۰۵ در فرآیندهای مربوط به واردات انواع محصولات دخانی اعمال کنند.

این بخشنامه در راستای اجرای مقررات مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای دخانی وارداتی صادر و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است.

نرخ مالیات دخانیات وارداتی در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

برچسب ها: مالیات ، دخانیات
خبرهای مرتبط
تحریم های یکجانبه، بزرگترین مانع همکاری های بین المللی برای مقابله با بیابانزایی است
تدوین نقشه راه سه ساله تجاری سازی فناوری‌های بومی معدن اجرایی می‌شود
دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوری مطالبات ارزی واردکنندگان به کجا رسید؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
آخرین اخبار
هیچ کمبودی در تأمین بنزین تهران وجود ندارد/ افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین
اجرای ۶۸ هزار واحد مسکن برای دهک‌های یک تا چهار
همکاری‌های مشترک برقی بین ایران و ترکمنستان توسعه می‌یابد
کاهش نسبی دمای هوا در سواحل خزر
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان ادامه دارد
نرخ تورم مرداد ماه اعلام شد
استاندارد‌های خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت/ اثرگذاری کیفیت کالا‌ها در قیمت‌گذاری+ فیلم
شیوه نامه اجرایی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با کارت رفاهی متصل به اوراق گام ابلاغ شد
سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی به ۵ هزار یورو افزایش یافت
۴۸۱۰ واحد مسکونی و ۱۵۸ پروژه زیرساختی به بهره‌برداری رسید
خرید تضمینی گندم به بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید
ذخایر کالاهای اساسی کشور در جنگ دست‌نخورده باقی مانده است
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ شرکت هواپیمایی دارای مجوز کاغذی و فاقد فعالیت عملیاتی تا پایان شهریور
تغییر پارادایم مالیاتی؛ وقتی مودی، شریک در اداره کشور می‌شود
پرواز‌های عبوری از فضای ایران افزایش یافت
وزیر نفت: فروش نفت متوقف نشده است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۵ شهریور
سهم بورس انرژی از معاملات برق کشور؛ ۳۷ درصد+ فیلم
میانگین مصرف بنزین به ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسید
مجوز واردات گندم صنف و صنعت صادر شد
تعیین سازوکار رفع تعهد ارز صادراتی برخی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
قطعی موقت برق در منطقهٔ شهر قدس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ شهریور ۱۴۰۵
افزایش ۲۶۲ درصدی صدور چک الکترونیک در ۴ ماه
قدرت وام دهی بانک‌ مسکن تقویت می‌شود