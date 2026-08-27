باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - قاسم دهنوی، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان برابر تراکتور اظهار کرد: بازیکنان هر ۲ تیم در خواب زمستانی بودند و بازی بی کیفیتی ارائه کردند و این موضوع به چند عامل بستگی داشت. نبود تماشاگر در این بازی تاثیرگذار بود. بازیکنان با عشق هواداران به زمین مسابقه می‌آیند و با تمام وجود خود بازی می‌کنند. اما وقتی تماشاگر در بازی نباشد و ورزشگاه سوت و کور باشد، بازی حالت تمرینی پیدا می‌کند و انگیزه را از بازیکن می‌گیرد. جدا از این مسئله بازی سرد و کسل کننده‌ای را شاهد بودیم.

ترس از نباختن باعث شد موقعیت کمی خلق شود

او افزود: تیم پرسپولیس که به دفاع و ضدحمله روی آورده بود و از آن طرف تراکتور هم روی ارسال مستقیم و فرستادن توپ برای تک مهاجمش اکتفا کرده بود. فاصله خطوط زیاد بود و مهاجم فاصله زیادی با دفاع آخر تیمش داشت. این مسئله در فوتبال ایران مهم است که هر چه فاصله کمتر باشد روی کیفیت بازی و گردش توپ و سرعت بازی تاثیرمی گذارد و موقعیت‌های بیشتر گلزنی خلق می‌شود، اما متاسفانه ترس از نباختن هم باعث شد که موقعیت کم به وجود بیاید. البته تک و توک مخصوصا در نیمه دوم بازی، تراکتور چند موقعیت داشت، اما چیزی از لحاظ فنی این بازی نداشت. علی رغم اینکه، تیم‌های تراکتور و پرسپولیس بازیکنان خوبی در اختیار دارند و از لحاظ مالی خوب هستند، اما متاسفانه فوتبال بی کیفیتی را شاهد بودیم.

دانیال ایری فشار زیادی در پرسپولیس تحمل می کند

دهنوی درباره اینکه تعویض‌های تارتار را چطور دیده است و دانیال ایری بازیکن تعویضی باعث شکست پرسپولیس شد، گفت: اگر بخواهیم یک بازیکن را مقصر بدانیم درست نیست. به هر حال این جوان برای اولین بار به بازی آمد و هجمه و فشار زیادی بر روی این بازیکن بود چرا که با رقم بالا به پرسپولیس آمده بود و تمرین هم نداشته است و او هنوز نتوانسته شرایط خود را با تیم جدید وفق بدهد. به هر حال فشاری بر روی «ایری» در تیم‌های دیگر نبود، اما وقتی به پرسپولیس آمد از سوی هوادار و رسانه فشار بیشتری را تحمل می‌کند.

دفع توپ بد ایری به عدم تمرکزش بر می گردد

او افزود: وقتی بازیکنی به پرسپولیس می‌آید باید تمرکز بالایی داشته باشد تا کیفیت بالایی از خود نشان بدهد. البته بازیکنی که به جام جهانی رفته است، چنین دفع توپی انجام می‌دهد به عدم تمرکزش برمی گردد. به نظرم سخت است که چنین بازیکنان جوانی را از لحاظ روحی و روانی جمع کرد.

تارتار از سیستم ۵ دفاعه در بازی با تراکتور استفاده کرد

دهنوی بیان کرد: تارتار سیستم ۵ دفاعه را در ۲۰ دقیقه آخر بازی با تراکتور استفاده کرد. او از ۳ هافبکی در این بازی بهره برد که شکل بازی شان یکسان بود. این کار هم تراکتور انجام داد و این تیم هم بازیکن خوبش را بیرون گذاشت و بازیکن شماره ۱۰ خود را به بازی آورد که خیلی باکیفیت بازی کرد. این بازیکن نشان داد که نباید بیرون باشد. به طور معمول بازیکنان خوب باید از اول بازی در ترکیب تیم خود باشند. البته سرمربی تیم شرایط بازی را در نظر می‌گیرد تا از چه بازیکنی استفاده کند. مثلا پرسپولیس، تیکدری را در دفاع چپ گذاشته بود تا از خلاقیت اسماعیلی فر کاسته شود. تیکدری بازیکن خوبی است و خیلی خوب به حمله اضافه می‌شود. به نظرم اگر این بازیکن در دفاع راست هم بازی می‌کرد خیلی می‌توانست کیفیت خود را نشان بدهد.

تارتار باید بداند با ترسو بازی کردن محکوم به باخت می شود

او ادامه داد: حضور تیکدری باعث شده بود که سمت چپ تراکتور فلج شود و این تیم فقط یکی، ۲ موقعیت در سمت چپ پرسپولیس داشت. شاید برنامه تارتار این بود که تیمش گل نخورد و مساوی بهتر از باخت است. اما سرمربی که بخواهد جسارت به خرج ندهد و ترسوتر مقابل تیم‌های بزرگ مثل استقلال، سپاهان و تراکتور ظاهر شود، محکوم به باخت می‌شود. امیدوارم پرسپولیس از این شرایط خارج شود و یک باخت چیزی از ارزش‌های این تیم کم نمی‌کند.

پرسپولیس نباید دفاعی بازی کند

دهنوی گفت: پرسپولیس در نیمه دوم ۲ بازی قبلی خود نیز از لحاظ بدنی افت داشت واین تیم سعی می‌کرد تا در این بازی‌ها هم حفظ نتیجه کند. وقتی پرسپولیس مقابل شمس آذر ۲ گل جلو افتاد، بازیکنان سرعتی و تکنیکی که می‌توانند در خط جلو حفظ توپ کنند، بیرون کشید و بازیکنان دفاعی را به زمین مسابقه آورد و عملا با ۵ دفاع بازی کرد. پرسپولیس نباید مقابل تیم‌های دیگر دفاعی بازی کند. هر تیمی که به فاز دفاعی برود بازیکنانش دچار افت بدنی می‌شوند و فقط برای حفظ نتیجه می‌جنگند. من فکر می‌کنم پرسپولیس نقشه‌ای که در ۲ بازی ابتدایی خود داشت این بود که نتیجه به دست آمده را حفظ کند و ۶ امتیاز بگیرد.

پرسپولیس برای قهرمانی نباید به هیچ تیمی رحم کند

پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: به هر حال پرسپولیس در بازی‌های بعدی خودش باید در نیمه‌های دوم برنامه داشته باشد و اکتفا به این نکند که حتی از حریفش جلو بود، عقب نشینی کند. پرسپولیس مهره‌های خوبی روی نیمکت دارد و می‌تواند به خوبی از این بازیکنان استفاده کند و تارتار تیمش را به فاز دفاعی نیاورد و در فاز هجومی تیمش را حفظ کند. اینکه سرمربی تیم بازیکن دفاعی به زمین مسابقه می‌آورد برای پرسپولیس غیر منطقی است. اگر پرسپولیس می‌خواهد قهرمان شود باید به هیچ تیمی رحم نکند چه در خانه و چه در بیرون از خانه بازی می‌کند نباید به بازیکنان هجومی خود دست بزند و حالت دفاعی به خود بگیرد. کادر فنی پرسپولیس به جای اینکه فاز دفاعی تیمش را پرتراکم کند باید فاز هجومی خود را بیشتر کند تا به نتیجه دلخواه خود برسد. اگر پرسپولیس به فکر این باشد تا یک تساوی در تبریز و شهر‌های دیگر به دست آورد، شک نکنید بازنده از زمین مسابقه خارج می‌شود.

بازی نکردن اورونوف به مانند استفاده نکردن از ماشین بنز است

دهنوی درباره اینکه بازی ندادن اورونوف و سرگیف را در بازی با تراکتور چطور ارزیابی می‌کند، گفت: باید بیینم که شرایط تمرین این ۲ بازیکن به چه صورت است. به هرحال تارتار چند سال هست که دارد مربیگری می‌کند و الان هم به پرسپولیس آمده، شرایطش مشخص است. به هر حال تارتار باید با این بازیکن صحبت کند که اگر از لحاظ بدنی مشکل دارند، مربی تخصصی برایشان بگذارد تا اینها به شرایط بازی برسند. استفاده نکردن از بازیکنی مثل اورونوف مثل این می‌ماند که ماشین بنز خریده باشید و در پارکینگ گذاشتید و از آن استفاده نمی‌کنید. وقتی شما این همه هزینه برای بازیکنان خارجی می‌کنید و به ایران می‌آورید باید از آنها استفاده کنید.

حاشیه در رختکن پرسپولیس به ضرر این تیم است

او ادامه داد: متاسفانه نمی‌دانیم افکار سرمربی هست و یا بازیکنان دارند خودشان کوتاهی می‌کنند که در ترکیب پرسپولیس قرار نمی‌گیرند. از روزی که اورونوف به پرسپولیس آمده است بازی هایش بگیر و نگیر داشته است. البته اورونوف بازیکن باکیفیتی هست و می‌تواند به پرسپولیس کمک کند. البته بیفوما خیلی باکیفیت‌تر از سال گذشته شده است و به نظر می‌رسد از لحاظ روانی با این بازیکن کار شده است. امیدوارم تارتار و دستیارانش با اورونوف بیشتر تعامل کنند و نقشش را در بازی به او بگویند که این بازیکن بداند، می‌تواند به پرسپولیس کمک کند یا نه! همچنین اگر رختکن پرسپولیس دچار حاشیه شود، مطمئن باشید نتیجه دلخواهی این تیم به دست نمی‌آورد.

پرسپولیس باید مقابل ملوان هجومی بازی کند

دهنوی درباره اینکه به نظرش پرسپولیس در بازی بعدی با ملوان به موفقیت می‌رسد، گفت: ملوان سینوسی نتیجه می‌گیرد و هنوز به شرایط ایده آل خود نرسیده است. اگر قرار است پرسپولیس نتیجه بگیرد دیگر بیرون و داخل خانه نباید برای این تیم مهم باشد و الان باید نتیجه بگیرد. برخی از مربیان می‌گویند که در نیم فصل اول بدن بازیکنان آماده نیست و شناخت خوبی از تیم‌ها نداریم، اما به نظرم این‌ها در تخیلات است و الان مثل قدیم نیست و بازیکن حرفه‌ای تمرینات اختصاصی خودش را دارد و دیگر نباید دنبال بهانه باشیم که بازیکنان ما با هم هماهنگ نشدند. پرسپولیس باید صددرصد آمادگی داشته باشد و ملوان و غیر ملوان ندارد و چه در بیرون و چه در داخل خانه باید ترکیب هجومی بچیند. با توجه به اتفاقاتی که در تبریز رخ داد و همه از این پرسپولیس به خاطر شرایط بازی اش دلخور هستند باید بازیکنان این تیم برابر ملوان با تمام وجود بازی کنند تا ۳ امتیاز بازی را بگیرند.

تارتار باید بداند که اینجا پرسپولیس است

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مهدی تارتار تفکرات دفاعی دارد و برابر تیم‌های بزرگ برای برد بازی نکرده است، گفت: اینجا پرسپولیس است و تارتار باید حواسش باشد. رسانه و هوادار از پرسپولیس خیلی توقع دارند که دوباره این تیم پشت سر هم قهرمان شود، سرمربی تیم مسئولیت سختی دارد. تارتار باید بداند اینجا دیگر گل گهر، پارس جنوبی و دیگر تیم‌ها نیست، بلکه پرسپولیس هست که حامیان زیادی دارد. اگر کسی به عنوان سرمربی به پرسپولیس می‌آید باید به این فکر کند که فقط باید ببرد و قهرمان شود که اگر از این تیم رفتم فحش و ناسزا نخورم و سرم بالا باشد که بهترین بازی را انجام دادم. به هر حال تفکرات تاکنیکی مربی در تمرین خیلی تاثیر دارد و باید ببینیم که بازیکنانش آماده هستند یا نه!



او در پایان گفت: تیم‌هایی که مقابل پرسپولیس بازی می‌کنند، انگیزه زیادی دارند، چون ۲ بازی شان پخش مستقیم می‌شود و بازیکنان تمام تلاش خود را برابر تیم‌های پرسپولیس و استقلال می‌کنند تا فصل بعد قرارداد خوبی ببندند و با تمام وجود بازی می‌کنند. به نظرم پرسپولیس نباید مقابل ملوان دفاعی بازی کند و کادر فنی هم نباید تعویض هایش دفاعی باشد و هر بازیکنی هم در پست خود باشد که بتواند این تیم به نتیجه دلخواه خود که همانا برد هست برسد.