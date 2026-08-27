باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کشور‌های اتحادیه اروپا از جمله سوئد، هلند، اسپانیا و لهستان، از بروکسل می‌خواهند تا تلاش‌ها برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین را از سر بگیرد.

به گزارش فایننشال تایمز، نامه‌ای از ائتلافی از کشور‌ها به کمیسیون اروپا، از نهاد اجرایی اتحادیه اروپا می‌خواهد که کار بر روی برنامه‌های تأمین مالی اوکراین با استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از سر بگیرد. این روزنامه به نقل از چهار نفر از افراد مطلع از این سند، این مطلب را گزارش کرده است.

وزارت دارایی آلمان: ارزش دارایی‌های مسدودشده روسیه در این کشور ۳٫۵۱ میلیارد یورو برآورد شده است

یک مقام مسئول در وزارت دارایی آلمان به خبرنگار تاس گفت که ارزش کل دارایی‌های روسی که در حال حاضر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا در آلمان مسدود شده‌اند، حدود ۳٫۵۱ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

این مقام مسئول گفت: «ارزش کل دارایی‌های متعلق به اشخاص، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که تحت مقررات ۲۶۹/۲۰۱۴، ۸۳۳/۲۰۱۴ و ۲۰۲۴/۲۶۴۲ اتحادیه اروپا در آلمان مسدود یا توقیف شده‌اند <.. > در حال حاضر حدود ۳٫۵۱ میلیارد یورو است.»

این مقام مسئول توضیح داد: «این شامل وجوه مسدودشده و منابع اقتصادی اشخاص یا نهاد‌های تحریم‌شده، و همچنین دارایی‌های خارجی تأییدشده بانک مرکزی روسیه که در این کشور قرار دارند و مشمول ممنوعیت معامله هستند، می‌شود.» او افزود که این مبلغ ممکن است بسته به روش ارزش‌گذاری مورد استفاده، متفاوت باشد.

اتحادیه اروپا و کشور‌های گروه هفت حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را مسدود کرده‌اند. حدود ۱۸۰ میلیارد یورو از این مبلغ در سپرده‌گذاری اوراق بهادار یوروکلیر مستقر در بلژیک نگهداری می‌شود. کمیسیون اروپا به دنبال موافقت کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های روسیه برای اوکراین است. اتحادیه اروپا پیشتر در مورد «وام غرامت» برای اوکراین با پشتوانه دارایی‌های مسدودشده روسیه به توافق نرسیده بود.

منبع: رویترز