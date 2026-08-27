باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم حدادیفر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران، درباره آخرین وضعیت این تیم در اردوی تایلند اظهار کرد: باید از مسئولان فدراسیون فوتبال بابت برگزاری این اردو تشکر کنم. خوشبختانه در حدود ۱۰ روزی که از آغاز این اردو میگذرد، تمام اعضای کادرفنی و بازیکنان با تمام توان تلاش کردهاند تا تیم به هماهنگی و آمادگی لازم پیش از حضور در مسابقات مقدماتی برسد. تمرینات منسجم و خوبی را پشت سر گذاشتهایم و تا اینجا توانستهایم به بخشی زیادی از اهدافی که برای این اردو در نظر داشتیم، دست پیدا کنیم.
وی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی جوانان مقابل تایلند و عراق گفت: تیم ما از ابتدای اردوهای آمادهسازی، با وجود برگزاری چندین اردو در تهران، اصفهان و ترکیه و انجام بازی مقابل حدود هشت تیم در رده بزرگسالان، فرصت چندانی برای بازی با تیمهای ملی نداشت.
سرمربی تیم ملی جوانان تاکید کرد: ما ۲ بار مقابل تایلند قرار گرفتیم که دیدار نخست در پایان نیمه اول با توجه به بارش شدید باران نیمه تمام ماند که به درخواست سرمربی حریف بازی دوم را هم برگزار کردیم که این بازی با برتری ۲ بر صفر ما تمام شد. با این وجود، از نظر من بازیهای دوستانه قبلی ما یک طرف و دیدار با تایلند و عراق هم یک طرف. بچهها متوجه شدند شرایط بازی ملی با دیدار مقابل باشگاهها و بازیهای درون تیمی خیلی متفاوت است.
وی افزود: عراق هم حریف بسیار باکیفیتی نشان داد که میتواند در سطح یکی از مدعیان آسیا ظاهر شود. در این مسابقه هم به تساوی بدون گل رسیدیم. هرچند دوست داشتیم بازیهای دوستانه بینالمللی بیشتری انجام بدهیم اما فرصتش فراهم نشد و امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد و با بازیهای تدارکاتی ملی، تجربه تیم ما بیشتر شود.
وی درباره شرایط آمادگی جسمانی بازیکنان در آستانه مسابقات مقدماتی، گفت: همه مسائل را به خوبی بررسی میکنیم و بچهها خیلی خوب تمرین میکنند. بازیکنان باانگیزه کار میکنند و از لحاظ جسمانی کیفیت بالایی از خودشان نشان میدهند. در کل شرایط خوبی دارند و امیدوارم کیفیت خوبی از خودمان در ویتنام به نمایش بگذاریم و با توجه به اشتیاق بچهها برای ثبت یک اتفاق مثبت، سربلند از آن بازیها خارج شویم.
حدادیفر در ادامه افزود: در مجموع، این دو مسابقه و اردوی تایلند از نظر فنی و همچنین از نظر تطبیق بازیکنان با شرایط محیطی، آبوهوا و فضای مسابقات آسیایی کمک زیادی به ما کرده است. بانکوک و شهر ویتتری از نظر شرایط آبوهوایی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و همین موضوع میتواند برای حضور ما در ویتنام مفید باشد. با این حال بارش شدید باران ما را نگران میکند. امیدوارم برخلاف بانکوک، زمینی که قرار است در ویتنام در آن بازی کنیم، زهکشی مناسبی داشته باشد و بتواند آب را به خودش جذب کند تا حتی اگر باران هم آمد، بتوانیم به خوبی بازی کنیم.
سرمربی تیم ملی جوانان درباره رقبای ایران در مرحله مقدماتی، توضیح داد: فلسطین ۶_۵ بازی دوستانه خیلی خوب در بحرین و قطر انجام داده است. اردوهای خیلی خوبی داشته و بازیکنان ۲ ملیتی باکیفیتی دارد. اطلاعات چندان دقیقی از کره شمالی نداریم اما میدانیم در ردههای پایه خیلی کار کردهاند و همان نفراتی را در اختیار دارند که به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی نوجوانان صعود کرد. تیمی خیلی سرعتی و خوبی هستند. ویتنام هم که قطعا با حمایت هوادارانش حریف بسیار سرسختی خواهد بود. برای هر ۳ بازی آماده هستیم و امیدوارم بتوانیم صعود کنیم.
حدادیفر اضافه کرد: ما باید به عنوان سربازان ایران، با تمام توان بجنگیم، از اعتبار فوتبال کشورمان دفاع کنیم و تلاش کنیم نام ایران را در فوتبال آسیا هر روز بالاتر ببریم. بازیکنان جوان ما شایسته بهترین حمایتها هستند و امیدواریم همه مجموعه فوتبال کشور در کنار آنها قرار بگیرند تا این نسل بتواند در مسابقات پیش رو تواناییهای خود را نشان دهد و پرچم ایران را در آسیا سربلند کند.