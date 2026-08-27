رسانه‌های محلی نپال روز پنج‌شنبه گزارش دادند که تعداد جان‌باختگان سیل‌های ناگهانی در منطقه مرزی نپال و چین به ۱۶۲ نفر افزایش یافته و صد‌ها نفر همچنان مفقود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانه‌های محلی روز پنج‌شنبه گزارش دادند که تعداد جان‌باختگان سیل‌های ویرانگر ناگهانی که روستا‌ها و مسیر‌های پیاده‌روی را در منطقه مرزی نپال و چین درنوردید، به ۱۶۲ نفر افزایش یافته و صد‌ها نفر همچنان مفقود هستند؛ عملیات جست‌و‌جو و نجات با پشتیبانی هلی‌کوپتر و پهپاد همچنان ادامه دارد.

به گزارش روزنامه هیمالین تایمز، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، این سیلاب‌ها احتمالاً در اثر جدا شدن یک قطعه بزرگ یخ از یک یخچال طبیعی هیمالیا در حدود ۲۰ کیلومتری (۱۲٫۴ مایلی) شمال‌شرق گذرگاه مرزی راسووا-راسوواگادی رخ داده است که باعث ریزش تنها یخ و سنگ به رودخانه بوتکوشی در پایین دست شده است.

دولت اعلام کرد که در حال جابجایی ساکنان آواره و بسیج ارتش و اپراتور‌های هلی‌کوپتر خصوصی برای عملیات جست‌و‌جو و نجات است.

ارتش نپال و اپراتور‌های هلی‌کوپتر خصوصی ۱۱۴ نفر را به مناطق امن منتقل کرده‌اند.

بیشترین تلفات در منطقه چیتوان در استان باگماتی با ۶۴ کشته ثبت شده است و پس از آن مناطق همجوار دهادیگ با ۲۷ کشته و ناوالپاراسی شرقی با ۲۲ کشته قرار دارند.

گردشگران مفقودشده شامل بیش از ۱۰۰ نفر از هند، ۵۴ نفر از ایالات متحده، ۳۴ نفر از استرالیا و ۳۳ نفر از بریتانیا هستند. در همین حال، پلیس نپال اعلام کرد که ۲۸ افسر پلیس نیز همچنان مفقود هستند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این سیلاب‌ها ۱۹ پل و یک بخش ۴۰ کیلومتری (۲۵ مایلی) از یک بزرگراه کلیدی را تخریب کرده و مسیر‌های حمل‌ونقل را قطع و تلاش‌های امداد و نجات را پیچیده کرده است.

شیشیر خانال، وزیر امور خارجه نپال، گفت که این سیلاب‌ها در چندین منطقه «خسارت‌های بسیار شدیدی» وارد کرده است و هشدار داد که تاکنون فقط اطلاعات اولیه در دسترس است.

او خواستار هوشیاری بیشتر در امتداد سواحل رودخانه‌های بوتکوشی و تریشولی در مناطق نوواکوت، دهادیگ، گورکا و چیتوان شد، جایی که خطر همچنان بالاست.

دولت مناطق راسووا، نوواکوت و دهادیگ را به مدت سه ماه به عنوان «مناطق بحران‌زده» اعلام کرد.

سازمان ملی مدیریت کاهش خطر بلایا از اپراتور‌های هلی‌کوپتر و پهپاد خواسته است تا فعالیت‌های جست‌و‌جو و نجات خود را با ادارات منطقه‌ای، نهاد‌های امنیتی و دولت‌های محلی هماهنگ کنند و به ساکنان گرفتار در سیلاب توصیه کرده است که با روشن کردن آتش و ایجاد دود، موقعیت خود را مشخص کنند.

به گفته وزارت دارایی نپال، هند، چین و بانک جهانی به سرعت برای هماهنگی کمک‌های مالی برای عملیات امداد، نجات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل در نپال اقدام کرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سیل در نپال ، حوادث طبیعی
خبرهای مرتبط
باران‌های شدید و سیل در نپال جان دستکم ۲۲ نفر را گرفت
سیلاب‌های مرگبار در نپال جان دست کم ۳۱ نفر را گرفت
شمار قربانیان سیل گسترده در نپال به ۹۷ نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
آخرین اخبار
فرمانده سنتکام: ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند؛ ادعای اسکورت ۱۵۰۰ کشتی در هرمز
سناتور آمریکایی: ترامپ برای خروج از بحران ایران تقلا می‌کند
افزایش جان‌باختگان سیل در نپال به ۳۸۹ نفر؛ عملیات جست‌و‌جو برای مفقودان ادامه دارد
یاوه گویی وزیرخزانه داری آمریکا درباره اقتصاد ایران
وال استریت ژورنال: ترامپ شخصاً رئیس سیا را در مأموریتی «بسیار محرمانه» به روسیه اعزام کرد
فرمانده سنتکام مدعی مین روبی کامل تنگه هرمز شد
گاردین: جنگ ترامپ با ایران «قلک» نیروی دریایی آمریکا را خالی کرد
ترامپ نام دریاچه انتاریو را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد
عربستان در آستانه جنگی تازه با یمن است؟
حمله اسرائیل به حومه دمشق
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت دو فرمانده حماس
زاخارووا: زلنسکی به دنبال فاجعه هسته‌ای در اروپا است
دست‌وپای زدن دولت ترامپ برای مهار قیمت بنزین در آستانه انتخابات کنگره
ترامپ: پوتین به ناتو حمله نخواهد کرد
آکسیوس: ترامپ برای تصاحب نفت ونزوئلا مذاکره می‌کند
عراق امکان تحویل نفت در خارج از خلیج فارس را فراهم کرد
آسوشیتدپرس: کمبود شدید پاتریوت در اروپا، زنگ خطر را برای ناتو به صدا درآورد
ترامپ ممکن است پس از بازگشایی تنگه هرمز اعلام پیروزی کند
۴ گزینه پنتاگون برای آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا
نماینده حزب‌الله: سلاح مقاومت عامل قدرت در برابر اسرائیل است
ابراز نگرانی سازمان ملل از اظهارات صهیونیست‌ها درباره حضور نظامی نامحدود در سوریه
در عرض ۴ دقیقه «گنجینه طلای وین» در اسپانیا به سرقت رفت
مرگ دو کارمند فرودگاه فرانکفورت بر اثر ابتلا به مالاریا
ناو آبراهام لینکلن پس از ۲۵۰ روز در تایلند توقف می‌کند
روسیه: اهداف نظامی انگلیس ممکن است هدف قرار گیرد
جنگ تجاری به فروشگاه‌ها رسید؛ کانادا: کالای آمریکایی نخرید
کویت و پاکستان توافق همکاری دفاعی مشترک امضا کردند
«قصاب بوسنی» در ۸۴ سالگی در زندان به هلاکت رسید
نتانیاهو گزارش‌های بازگشایی گذرگاه بیت‌حانون را رد کرد
متحدان آمریکا ادعای پاکسازی تنگه هرمز را زیر سوال بردند