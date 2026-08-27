باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رسانههای محلی روز پنجشنبه گزارش دادند که تعداد جانباختگان سیلهای ویرانگر ناگهانی که روستاها و مسیرهای پیادهروی را در منطقه مرزی نپال و چین درنوردید، به ۱۶۲ نفر افزایش یافته و صدها نفر همچنان مفقود هستند؛ عملیات جستوجو و نجات با پشتیبانی هلیکوپتر و پهپاد همچنان ادامه دارد.
به گزارش روزنامه هیمالین تایمز، بر اساس تصاویر ماهوارهای، این سیلابها احتمالاً در اثر جدا شدن یک قطعه بزرگ یخ از یک یخچال طبیعی هیمالیا در حدود ۲۰ کیلومتری (۱۲٫۴ مایلی) شمالشرق گذرگاه مرزی راسووا-راسوواگادی رخ داده است که باعث ریزش تنها یخ و سنگ به رودخانه بوتکوشی در پایین دست شده است.
دولت اعلام کرد که در حال جابجایی ساکنان آواره و بسیج ارتش و اپراتورهای هلیکوپتر خصوصی برای عملیات جستوجو و نجات است.
ارتش نپال و اپراتورهای هلیکوپتر خصوصی ۱۱۴ نفر را به مناطق امن منتقل کردهاند.
بیشترین تلفات در منطقه چیتوان در استان باگماتی با ۶۴ کشته ثبت شده است و پس از آن مناطق همجوار دهادیگ با ۲۷ کشته و ناوالپاراسی شرقی با ۲۲ کشته قرار دارند.
گردشگران مفقودشده شامل بیش از ۱۰۰ نفر از هند، ۵۴ نفر از ایالات متحده، ۳۴ نفر از استرالیا و ۳۳ نفر از بریتانیا هستند. در همین حال، پلیس نپال اعلام کرد که ۲۸ افسر پلیس نیز همچنان مفقود هستند.
بر اساس گزارشهای اولیه، این سیلابها ۱۹ پل و یک بخش ۴۰ کیلومتری (۲۵ مایلی) از یک بزرگراه کلیدی را تخریب کرده و مسیرهای حملونقل را قطع و تلاشهای امداد و نجات را پیچیده کرده است.
شیشیر خانال، وزیر امور خارجه نپال، گفت که این سیلابها در چندین منطقه «خسارتهای بسیار شدیدی» وارد کرده است و هشدار داد که تاکنون فقط اطلاعات اولیه در دسترس است.
او خواستار هوشیاری بیشتر در امتداد سواحل رودخانههای بوتکوشی و تریشولی در مناطق نوواکوت، دهادیگ، گورکا و چیتوان شد، جایی که خطر همچنان بالاست.
دولت مناطق راسووا، نوواکوت و دهادیگ را به مدت سه ماه به عنوان «مناطق بحرانزده» اعلام کرد.
سازمان ملی مدیریت کاهش خطر بلایا از اپراتورهای هلیکوپتر و پهپاد خواسته است تا فعالیتهای جستوجو و نجات خود را با ادارات منطقهای، نهادهای امنیتی و دولتهای محلی هماهنگ کنند و به ساکنان گرفتار در سیلاب توصیه کرده است که با روشن کردن آتش و ایجاد دود، موقعیت خود را مشخص کنند.
به گفته وزارت دارایی نپال، هند، چین و بانک جهانی به سرعت برای هماهنگی کمکهای مالی برای عملیات امداد، نجات و بازسازی مناطق آسیبدیده از سیل در نپال اقدام کردهاند.
منبع: آناتولی