باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحیامیری در گفتوگوی خبری شبکه افلاک با تشریح ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی گردشگری گفت: گردشگری بدون آنکه نیازمند صادرات مستقیم کالا باشد، ارز را بهطور وارد کشور میکند؛ درحالیکه برای بهدست آوردن ارز در حوزههایی مانند نفت، پتروشیمی و فولاد باید محصولی صادر شود.
او افزود: بیش از ۴۰۰ هزار اشتغال مستقیم صنعت گردشگری در ۲۳ هزار مرکز شامل هتلها، اقامتگاههای بومگردی و دهکدههای گردشگری ایجاد شده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار اشتغال نیز بهصورت غیرمستقیم به این صنعت وابسته است.
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد گردشگرانی که در بدو ورود به ایران دارند، برداشت و ذهنیتی غیرواقعی از کشور دارند که تحتتأثیر شبکههای بزرگ رسانهای غرب شکل گرفتهاست.
صالحیامیری ادامه داد: ۹۳ درصد گردشگرانی که پس از سفر از ایران بازمیگردند، ذهنیت مثبتی نسبت به جامعه ایران پیدا میکنند و تصویر آنها از کشور اصلاح و معکوس میشود.
او با اشاره به جایگاه ایران در حوزه تمدن و میراث جهانی توضیح داد: ایران جزو ۱۰ قدرت برتر جهان در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری است و ۳۰ اثر در یونسکو و ۵۸ اثر در فهرست موقت دارد
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ادامه داد: اگر محدودیتهای سالانه یونسکو در زمینه ثبت آثار برداشته شود، ایران میتواند به قدرت اول تمدنی جهان تبدیل شود.
صالحیامیری با اشاره به حضور خود در اجلاس یونسکو در کره جنوبی بیان کرد: در این اجلاس ۱۷۶ کشور حضور داشتند و تنها ۳۳ اثر از ۳۳ کشور در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مربوط به ایران بود.
او اشاره کرد: بسیاری از کشورها آثار خود را برای ثبت جهانی معرفی کردهاند و پرونده جدیدی برای ارائه ندارند، درحالیکه ایران اکنون ۵۸ پرونده در نوبت دارد.
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تأکید کرد: ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی نشان میدهد ایران بدون تبلیغات و بدون هیچگونه اغراق، یکی از بزرگترین قدرتهای تمدنی جهان امروز است
صالحیامیری با اشاره به ظرفیتهای تاریخی لرستان اظهار کرد: این استان ۲۸۰۰ اثر ثبت ملی دارد که این عدد در تراز استانهای درجه یک تمدنی کشور قرار میگیرد.
او با بیان اینکه لرستان از سه اثر مرتبط با میراث تاریخی جهانی برخوردار است، افزود: این استان یک اثر مستقل ثبت جهانی و دو اثر ثبت زنجیرهای نیز دارد که یکی از آنها راهآهن و دیگری کاروانسراهاست.
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اشاره کرد: لرستان ۵۰۰۰ اثر تاریخی شناختهشده دارد، اما هنوز به اندازه این سرمایه ارزشمند، ظرفیتهای این استان را نشناختهایم.
صالحیامیری با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری اظهار امیدواری کرد: مسیری که دولت پزشکیان آغاز کرده با جدیت دنبال و ظرفیتهای موجود بیش از گذشته به اقتصاد و اشتغال تبدیل شود.
او لرستان را سرزمین ناشناختهها توصیف و بیان کرد: این استان سرزمین رمزها و رازهاست و از قلعه فلکالافلاک تا بروجرد، الیگودرز و دیگر شهرها ظرفیتهای بالقوه گردشگری وجود دارد.
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با اشاره به نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: هنر و هنرمندان و صنایع دستی، سهگانهای است که به جذب گردشگر کمک میکند و با فعالشدن گردشگری، سایر بخشهای اقتصادی نیز به حرکت درمیآیند.
صالحیامیری با اشاره به وضعیت پروژههای گردشگری لرستان افزود: اکنون ۹۴ پروژه گردشگری در این استان فعال است که مجموع سرمایهگذاری آنها به ۱۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
او با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: دولت پزشکیان از نخستین روزهای آغاز به کار خود با شرایط ویژهای مواجه بوده، اما با وجود این شرایط، اراده دولت پاسخگویی به مطالبات مردم، مدیریت بحران و حمایت از مقاومت است.
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری درباره وضعیت پروژههای عمرانی لرستان بیان کرد: اکنون ۸۹۱ پروژه عمرانی در این استان فعال است و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در این پروژهها سرمایهگذاری شدهاست.
صالحیامیری افزود: در حوزه اقتصادی نیز اکنون ۴۱ هزار میلیارد تومان پروژه و طرح فعال در لرستان وجود دارد و در مجموع بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال انجام است که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حوزه گردشگری است.
او با اشاره به طرح ساماندهی قلعه فلکالافلاک اظهار کرد: این بنا سالها در اختیار نیروهای نظامی قرار داشت، اما پس از ۴۵ سال، با همکاری نیروهای نظامی این مجموعه به مسئولان لرستان تحویل داده شد.
وزیر میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری افزود: نیروهای مسلح پیش از جنگ بهصورت داوطلبانه فلکالافلاک را تخلیه کردند و پس از آن، پروژه بزرگی برای ساماندهی قلعه، آزادسازی مسیرهای اطراف و تعریف فضای چهارباغ در دستور کار قرار گرفت.
صالحیامیری گفت: اگر دیوارهای اطراف قلعه فلکالافلاک آزاد، بناها و موزههای آن دوباره فعال شود و طرح ساماندهی به نتیجه برسد، لرستان میتواند به قطب گردشگری ایران و یکی از مقاصد اصلی گردشگران خارجی تبدیل شود.