مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله برق، آب، گاز و بنزین گفت: اگر هر یک از مردم در میزان مصرف خود صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم از گردنه‌های سخت تاریخی پیش‌رو عبور کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله برق، آب، گاز و بنزین گفت: اگر هر یک از مردم در میزان مصرف خود صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم از گردنه‌های سخت تاریخی پیش‌رو عبور کنیم.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی باید در مصرف انرژی، برق، آب، گاز و بنزین صرفه‌جویی کنیم و به نظر من اگر بتوانیم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی داشته باشیم، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: اگر جمعیت حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر از مردم ایران، هر کدام به اندازه توان خود در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، آثار قابل توجهی خواهد داشت؛ حتی خاموش کردن یک لامپ اضافی یا کاهش مصرف در حدی ساده می‌تواند مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: با همین اقدامات ساده و همراهی مردم می‌توانیم در مجموع میزان قابل توجهی صرفه‌جویی ایجاد کنیم و امیدواریم با این همکاری، از گردنه‌های سخت تاریخی که پیش‌روی کشور قرار دارد، به سلامت عبور کنیم.

 

برچسب ها: نفت ، گاز
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