باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان از روز یکشنبه در ۶ وزن جدید المپیکی آغاز شد و با برگزاری مسابقات وزن منهای ۶۷ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

در روز پایانی این رقابت‌ها، ۱۵۶ تکواندوکار در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان سید آرین خیری از تهران و توابع با غلبه بر رقبای خود عنوان قهرمانی را به دست آورد.

عرفان بزرگی از مازندران در جایگاه دوم ایستاد و کیوان کاظمی از قم و امیرمحمد مبارکی از تهران و توابع نیز به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

با برگزاری رقابت‌های وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، پرونده رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان تکواندو در ۶ وزن جدید المپیکی بسته شد.