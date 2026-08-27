تحویل ۱۴۱ مدرسه تا مهرماه؛ گامی بزرگ برای عدالت آموزشی در خوزستان

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک ممبینی مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان ضمن تشریح اقدامات و برنامههای این ادارهکل در راستای تحقق عدالت آموزشی بیان کرد: تا مهرماه امسال نیز ۱۴۱ فضای آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس تحویل دانشآموزان خوزستانی خواهد شد.
وی گفت: تحقق این امر مهم حاصل همافزایی و تعامل میان دولت، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و بهویژه مشارکت خیرین مدرسهساز است.
مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت اشاره و تصریح کرد: توجه به زیرساختهای آموزشی و رفع کمبود فضاهای آموزشی در اولویت قرار دارد و در همین راستا ساخت ۲۹۲ مدرسه با ظرفیت یکهزار و ۱۰۰ کلاس درس بهعنوان گامی ماندگار در مسیر ارتقای سطح سرانه فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
ممبینی نقش نیکوکاران را در توسعه فضاهای آموزشی استان کلیدی خواند و بیان کرد: همراهی مجمع خیرین مدرسهساز در کنار اعتبارات دولتی، سرعت اجرای پروژهها را به شکل چشمگیری افزایش داده و بستری فراهم ساخته است تا دانشآموزان در نقاط محروم و کمبرخوردار استان از عدالت آموزشی بهرهمند شوند.
منبع: ایرنا