تحویل ۱۴۱ مدرسه تا مهرماه؛ گامی بزرگ برای عدالت آموزشی در خوزستان

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان از افتتاح ۱۴۱ فضای آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس تا مهرماه امسال خبر داد و گفت: با ساخت ۲۹۲ مدرسه جدید و همکاری خیرین، گامی ماندگار برای رفع کمبود فضا‌های آموزشی و تحقق عدالت در مناطق محروم استان برداشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک ممبینی مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های این اداره‌کل در راستای تحقق عدالت آموزشی بیان کرد: تا مهرماه امسال نیز ۱۴۱ فضای آموزشی با ۵۵۰ کلاس درس تحویل دانش‌آموزان خوزستانی خواهد شد.

وی گفت: تحقق این امر مهم حاصل هم‌افزایی و تعامل میان دولت، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و به‌ویژه مشارکت خیرین مدرسه‌ساز است.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه تعلیم و تربیت اشاره و تصریح کرد: توجه به زیرساخت‌های آموزشی و رفع کمبود فضاهای آموزشی در اولویت قرار دارد و در همین راستا ساخت ۲۹۲ مدرسه با ظرفیت یک‌هزار و ۱۰۰ کلاس درس به‌عنوان گامی ماندگار در مسیر ارتقای سطح سرانه فضای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

ممبینی نقش نیکوکاران را در توسعه فضاهای آموزشی استان کلیدی خواند و بیان کرد: همراهی مجمع خیرین مدرسه‌ساز در کنار اعتبارات دولتی، سرعت اجرای پروژه‌ها را به شکل چشمگیری افزایش داده و بستری فراهم ساخته است تا دانش‌آموزان در نقاط محروم و کم‌برخوردار استان از عدالت آموزشی بهره‌مند شوند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نوسازی مدارس ، افتتاح مدرسه
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