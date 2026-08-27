نماد معاملاتی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در فرابورس ایران، با استناد به مقررات مربوط به شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه منتشرشده در کدال، درباره وضعیت نماد معاملاتی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس با نماد پرسپولیس، معاملات این نماد در بازار سرمایه به حالت تعلیق درآمده است.

در این اطلاعیه آمده است: به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران و با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس حداکثر تا تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تعلیق خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، علت اصلی توقف معاملات نماد، لزوم بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی شرکت اعلام شده است. بنابراین، تعلیق نماد در این مرحله به معنای اعلام ورشکستگی یا توقف فعالیت باشگاه پرسپولیس نیست و صرفاً به وضعیت معاملاتی و اطلاعاتی شرکت در بازار سرمایه مربوط می‌شود.

نماد پرسپولیس پس از پذیرش سهام این باشگاه در بازار سرمایه، در فرابورس ایران مورد معامله قرار می‌گیرد و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت نماد و اطلاعات شرکت از طریق سامانه‌های رسمی بازار سرمایه منتشر می‌شود.

بر این اساس، سرمایه‌گذاران و سهامداران نماد پرسپولیس باید منتظر اعلام نتیجه بررسی‌های مربوط به وضعیت شفافیت اطلاعاتی شرکت و اطلاعیه بعدی فرابورس درباره زمان بازگشایی نماد باشند. تاریخ اعلام‌شده در اطلاعیه، حداکثر زمان تعلیق تعیین‌شده در همین اطلاعیه است و بازگشایی نماد منوط به رفع دلایل تعلیق و اعلام رسمی فرابورس خواهد بود.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، بورس
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