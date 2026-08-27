دادستان کل کشور از صدور کیفرخواست برای قاتلان کودکان میناب در جنگ رمضان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم موحدی آزاد در دیدار با آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: برای پیگیری حقوق ملت ایران از جمله جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان ۱۰ جلسه تشکیل دادیم.

دادستان کل کشور افزود: با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر بازآرایی در قوای سه گانه اخیرا تحولات مدیریتی در قوه قضاییه صورت گرفته است و در سطح عالی قوه قضائیه ۶ مسئول ارشد قضایی و در راس استان‌ها ۱۰ رئیس کل دادگستری جابجا شده‌اند.

وی تاکید کرد: خدمت رسانی صادقانه به مردم و رعایت شان شهروندان در محاکم از جمله اصول اساسی است که در قوه قضاییه مورد توجه قرار داد.

دادستان کل کشور برای حضور در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان به گرگان سفر کرده است.

با توجه به انتصاب حیدر آسیابی رئیس کل سابق دادگستری گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور محمود اسپانلو به عنوان رئیس کل دادگستری گلستان منصوب شده است.