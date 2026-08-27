وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ محدودیتی برای تأمین مالی بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی نباید وجود داشته باشد و هرگونه مانع یا بروکراسی در این مسیر باید برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با غیرت و جدیت بالا در همه مجموعه‌ها، فعالیت بازسازی آغاز شده است.

وی با تقدیر از مجموعه‌های بانکی در تأمین مالی پروزه ها افزود: در تهران نیز بر رفع موانع تأمین مالی تمرکز داریم و تأکید بسیار زیادی داشته‌ایم که هیچ مانعی برای تأمین مالی وجود نداشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هر جا بروکراسی یا محدودیتی در مسیر تأمین مالی وجود دارد، باید به ما منتقل شود تا آن را رفع کنیم.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های زمانی بازسازی تأسیسات پارس جنوبی گفت: قول گرفته‌ایم که امسال نیمی از محدودیت‌های گازی برطرف شود و برای سال آینده نیز پیش از زمستان به نتیجه برسد.

وی عنوان کرد: تنها محدودیت باقی‌مانده، محدودیت زمانی ساخت است و سایر موانع باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه برطرف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مدیران استان از تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی بازدید و در جریان آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای بازسازی این تأسیسات قرار گرفت.

برچسب ها: پارس جنوبی ، محدودیت گازی
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