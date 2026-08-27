باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی، امروز در نشست تجلیل از خبرنگاران و پزشکان، با نگاهی متفاوت به جایگاه رسانه، از نقش غیرنظامی اما استراتژیک خبرنگاران در کنار نیروهای مسلح سخن گفت.

سردار احمدی با مقایسه وظایف مرزبانان و خبرنگاران، اظهار کرد: هر دو گروه در مسیر حفاظت از کشور فعالیت می‌کنند؛ اما یکی در مرزهای فیزیکی و دیگری در مرزهای حقیقت.

وی با بیان این نکته که خبرنگار متعهد، هم‌سنگرِ و رزمنده پشت لانچر است، گفت: اگر مرزبانان با تجهیزات نظامی از مرزها و شهرهای ما محافظت می‌کنند، میکروفون خبرنگار نیز به تعبیر ما، به اندازه یک لانچر (توپ جنگی) در میدان رسانه قدرت و کارایی دارد تا حقیقت را از دشمن و غافلان جدا کند.

وی در ادامه با اشاره به سختی‌های کار در مناطق مرزی و حساس، تأکید کرد که خبرنگاران، راویان صادق و چشمِ مردم بر روی واقعیت‌ها هستند.

سردار احمدی افزود: بدون زحمات رسانه‌ها و تلاش شما برای تولید محتوای واقعی، سختی‌های مرزبانان و ایثارگری نیروهای ما هرگز برای مردم تصویر نمی‌شود؛ اگر رسانه نباشد، کسی از امنیت و تلاش‌های ما در مناطق صعب‌العبور باخبر نخواهد شد.

وی همچنین با یادآوری نقش رسانه در بحران‌های اخیر و نقش آن‌ها در هدایت افکار عمومی، از هوشیاری و دقت خبرنگاران در رصد وقایع ستایش کرد و آن‌ها را عامل اصلی تقویت امنیت روانی و اجتماعی جامعه دانست که حضور خودشان در میدان و با قلم فرسایی و روایتگری، اقتدار، عظمت و ایستادگی ایران را به گوش جهانیان و ابرقدرت رساندند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش‌های دشمن برای سست کردن امنیت مرزها، اظهار کرد: دشمن رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، برنامه‌های متعددی از جمله ایجاد آشوب، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای ایجاد شکاف در مرزهای ما طراحی کرده بود؛ آن‌ها قصد داشتند با استفاده از عوامل خود‌فروش و تجهیزات پیشرفته، شهرهای مرزی ما را هدف قرار دهند؛ اما

مرزبانان ایران به عنوان سد دفاعی آهنین، تمامی این شرارت‌ها و اقدامات ضد انقلابی را در نطفه خفه کردند.

وی افزود: گروه‌های تروریستی که در مناطق پشت مرزی فعالیت می‌کردند، با برخورد قاطع نیروهای مرزبانی، اکنون متفرق و بی‌هدف شده‌اند.

پزشکان؛ مکمل استراتژیک مرزبانان

فرمانده مرزبانی با تأکید بر نقش کادر درمان در حفظ توان رزم نیروها، گفت: مرزبانان و پزشکان در یک مجموعه واحد و هماهنگ حرکت می‌کنند.

وی گفت: اگر مرزبان با اسلحه و هوشیاری بصری از مرز دفاع می‌کند، پزشک نیز با حفظ سلامت جسم و جان سرباز، از تداوم این دفاع اطمینان حاصل می‌کند و پزشکان در شرایط بحرانی و حتی در نیمه‌شب، برای نجات جان سربازان در مناطق صعب‌العبور، فراتر از وظایف اداری خود عمل می‌کنند.

کشف و ضبط بیش از ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای آذربایجان غربی

فرمانده مرزبانی آذربایجان‌غربی در بخش دیگر سخنان خود به آمار کشفیات در ۶ ماه گذشته اشاره کرد و گفت که این آمار نشان‌دهنده شدت برخورد با باندهای قاچاق و تروریست‌ها در مرزها است.

وی با اظهار اینکه در ۶ ماه گذشته ۶۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مرزهای استان کشف و ضبط شده است که شامل سلاح‌های جنگی ۱۷۴ قبضه، ۷۸ قبضه استطلاح شکاری، ۴۴۱۶ عدد فشنگ، ۱۶۷ هزار لیتر سوخت، ۶۵۰۷ راس احشام سبک و سنگین، ۳۴۰ هزار دلار خروج ارز، ۹۵ کیلوگرم نقره و ۲ و نیم کیلو گرم طلا و ۱۱۲ هزار قلم انواع دارو است.

وی در پایان خاطرنشان شد: اقدامات مرزبانی در دوران بحرانی و جنگ، حتی از زمان‌های عادی نیز گسترده‌تر و مؤثرتر بوده است.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی: امنیت و حمایت فرهنگی در مرزها قابل ستایش است

ناصر حجازی فر مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه و نقش کلیدی نیروهای مرزبانی در ایجاد امنیت و فضای آرامش در استان، از رویکرد حمایتی و فرهنگی این نیروها در کنار وظایف سخت امنیتی تقدیر کرد.

وی با اشاره به حساسیت شرایط کنونی، تأکید کرد: ایجاد فضای امن در استان، ثمره هماهنگی و هم‌فکری نیروهای امنیتی و جامعه خبری است.

حجازی فر با قدردانی از خبرنگاران استان، خاطرنشان شد: مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها در عدم انتشار اخبار مخل امنیت، نقشی حیاتی در حفظ آرامش جامعه ایفا کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی با اشاره به حمایت‌های ویژه فرمانده مرزبانی از تولیدات فرهنگی و مستندسازی‌های رسانه‌ای، از تسهیل امور ارگان‌های نظامی برای تولید برنامه‌های فرهنگی تشکر کرد و آن را یک حرکت بسیار مثبت در عرصه فرهنگ دانست.

وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود به تحلیل وضعیت مرزی پرداخت و با اشاره به آمارها، تصریح کرد: مرزهای استان ما به گونه‌ای سفت و محکم گرفته شده است که بسیاری از اقلام قاچاق، پیش از ورود به حریم استان در مرزهای دیگر توقیف می‌شوند؛ لذا نباید با ورود برخی اقلام به داخل استان، کیفیت و اعتبار مرزبانی ما را زیر سوال برد؛ چرا که مرزهای ما در بالاترین سطح امنیت قرار دارند.

حجازی فر در پایان، ضمن قدردانی از مدیریت فرمانده مرزبانی استان در شرایط دشوار و بی‌ثبات فعلی، از برگزاری این نشست برای تجلیل از جامعه خبری و خبرنگاران استان تشکر کرد.