ملی‌پوش تنیس کشورمان پس از راه‌یابی به جدول اصلی مسابقات تونس، در دیداری مقتدرانه حریف آمریکایی خود را از پیش رو برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تورجهانی تنیس تونس کیمیا ثاقب تهرانی پس از شکست دیزی میوت از انگلیس و کسب جواز حضور در جدول اصلی این مسابقات، در نخستین بازی خود به مصاف نماینده آمریکا رفت و موفق شد این دیدار را با برتری پشت سر بگذارد.

وی در این بازی ۶ بر ۳ بر ۶ بر صفر به پیروزی دست یافت تا با اقتدار از سد تنیسور آمریکایی عبور کند. نماینده تنیس کشورمان در دیدار بعدی خود باید به مصاف الکساندرا واگراموف از کانادا برود.

این تنیسور آمریکایی نیز در دیدار قبلی خود حریفی از فرانسه را شکست داده بود.

برچسب ها: تنیس ، کاپ تنیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
واقعا این پوشش ها شاهکاره!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۰۵ شهريور ۱۴۰۵
سپاس برهمه قهرمانان ملی این کشور پهناور و کهن و دوست داشتنی
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