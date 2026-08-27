خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری با ثبت نزدیک به ۱۲ هزار تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - محسن کریمی مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از خرید نزدیک به ۱۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در ۱۳ مرکز خرید تضمینی استان خبر داد.
وی افزود: از زمان آغاز برداشت گندم، کشاورزان محصول مازاد بر نیاز خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند و مجموع خرید تاکنون به حدود ۱۲ هزار تن رسیده که در مقایسه با سال گذشته، رشد دو برابری را نشان میدهد.
کریمی بیان داشت: امسال نرخ خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: وجه گندم خریداریشده حداکثر ظرف مدت دو ماه از سوی سازمان غله استان به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
وی تأکید کرد: خرید تضمینی گندم از طریق ۱۳ مرکز فعال در استان ادامه دارد و کشاورزان میتوانند محصول مازاد خود را برای عرضه به این مراکز تحویل دهند.